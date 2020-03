Dass ihm Gegenwind entgegenblasen würde bei der Kandidaten-Kür seiner SPD für die Kommunalwahl im September, war längst kein Geheimnis mehr. Dass SPD-Fraktionschef Dieter Spliethoff nun aber schon in seinem eigenen Dümptener Ortsverein gescheitert ist, ist eine weitere kommunalpolitische Überraschung dieser Tage.

Am Donnerstagabend hatte der SPD-Ortsverein Dümpten seine Mitglieder ins Jugendzentrum Nordstraße geladen, um dort unter anderem die Direktkandidaten für fünf Kommunalwahlbezirke zu wählen. Dabei kam es nach Informationen dieser Zeitung zum offenen Affront mit SPD-Fraktionschef Dieter Spliethoff. Der eigene Ortsverein versagte Spliethoff die erneute Kandidatur im Wahlbezirk Dümpten-Süd.

Spliethoff fiel ohne Gegenkandidat durch

Spliethoff fiel bei der Wahl durch, ohne dass ein Gegenkandidat parat stand. Erst im weiteren Verlauf des Abends nominierte der Ortsverein mit Klaus Stelter einen Kandidaten, der Spliethoff beerben soll.

Nach ersten Informationen soll Spliethoff kräftiger Gegenwind entgegengebracht worden sein wegen seiner Rolle in der Affäre um OB Ulrich Scholten, daneben sollen Genossen aber auch Sturm gelaufen sein wegen Spliethoffs Positionierung zur Zukunft einer Seniorenbegegnungsstätte im Stadtteil, insbesondere ging es dem Vernehmen nach um Interessen des Seniorenclubs Dümpten.

Spliethoff könnte nur noch über Reserveliste in den Stadtrat kommen

Spliethoff kündigte am Freitagmorgen im Gespräch mit dieser Zeitung eine Stellungnahme im weiteren Verlauf des Tages an. Nicht ausgeschlossen ist ein Rückzug aus der ersten Reihe der Kommunalpolitik. Denn Spliethoff bliebe nur noch die Chance, über einen Spitzenplatz auf der Reserveliste der SPD erneut in den Stadtrat einzuziehen. Er würde stark geschwächt in eine neue Ratsperiode gehen.

Innerparteilich ist Spliethoff als Fraktionschef ohnehin stark umstritten wegen seiner Rolle in der OB-Affäre. Der neue Parteichef Rodion Bakum hatte bereits vor Monaten angedeutet, dass eine personelle Erneuerung der SPD für die Wahl zum Stadtrat ohne Tabus möglich sein sollte.

Wir werden diesen Text noch aktualisieren.