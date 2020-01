Mülheim: Stadt profitiert vom Kursanstieg der RWE-Aktien

Quasi mit einem Pinselstrich hat die Stadt ihre Überschuldung um rund 70 Millionen Euro mindern können. Grund ist die Kursentwicklung bei den RWE-Aktien.

Die Neubewertung der Aktien führe zu einem „Wertzuwachs“ von eben diesen rund 70 Millionen Euro, berichtete jetzt Stadtkämmerer Frank Mendack auf Anfrage dieser Redaktion. In Jubel bricht der oberste Herr über Mülheims Finanzen deshalb freilich nicht aus. Denn mehr Geld in der Kasse, um etwa marode Schulen und die VHS zu sanieren oder ein neues Wennmann-Bad bauen zu können, hat er deshalb nicht: Der Wertzuwachs mindert in der städtischen Bilanz nur das Ausmaß von Mülheims Überschuldung, oder, wie Mendack es sagt: „Er verringert nur das negative Eigenkapital und führt zu keinem Zahlungsstrom.“

Beschluss zum Kohleausstieg lässt RWE-Aktienkurs klettern

8,56 Millionen RWE-Aktien hält die Stadt, davon sind 4,1 Millionen stiftungsgebunden. Aktuell steigt der Aktienkurs stark an. Als Grund wird der Beschluss am Donnerstag zum Kohleausstieg benannt, mit einer Entschädigung für den Essener Konzern in Höhe von möglicherweise rund 2,6 Milliarden Euro, 600 Millionen Euro mehr als erwartet. Anleger sehen offenbar auch Wachstumschancen bei RWE, weil nun das Thema „Erneuerbare Energien“ in den Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung rücke, so die Einschätzung von Analysten.

Schon länger als 100 Jahre hält die Stadt Mülheim Anteile am Essener Energiekonzern. Foto: Fremdbild / NRZ

Die in Aussicht stehende Entschädigung für den Kohleausstieg könnte für die Stadt Mülheim wie seinerzeit nach dem Atomausstieg eine Sonderausschüttung bringen. „Die Möglichkeit einer Sonderdividende muss das Unternehmen beantworten“, sagte Kämmerer Mendack zu dieser Redaktion. Aus Sicht der Stadt seien aber „strukturelle Maßnahmen, die eine dauerhafte Sicherung der Dividendenzahlungen gewährleistet, langfristig vorzuziehen“.

Der künftigen Dividenden-Entwicklung misst Mendack eine hohe Bedeutung zu. Weiterhin verbietet sich aus seiner Sicht ein Verkauf der RWE-Aktien. Fakt sei: Die Stadt erhalte aktuell deutlich mehr Dividende als sie Zinsen einsparen würde, wenn sie mit einem Verkaufserlös Schulden tilge. Der Kämmerer präsentiert dazu eine Beispielrechnung: Hätte sich die Stadt zum 1. Februar 2017 von ihren 4,5 Millionen Aktien getrennt, wäre rückwirkend betrachtet ein Verlust von rund 8,8 Millionen Euro entstanden.

Mendack: Ein Aktien-Verkauf wäre aktuell „höchst unwirtschaftlich“

Mülheim Mit einem Schlag war Mülheim 2014 überschuldet Am 31. März 2014 musste der ehemalige Kämmerer Uwe Bonan seinen Jahresabschluss 2013 vorlegen. Und mit einem Schlag war Mülheims Eigenkapital aufgefressen, die Stadt überschuldet. Grund war, dass die Stadt gesetzlich gezwungen war, eine über Jahre verschleppte Wertberichtigung für ihre damals rund 9,4 Millionen RWE-Aktien vorzunehmen. Seit Januar 2007 standen die Mülheimer Aktien mit 712 Millionen Euro in den Büchern, gemäß Börsenwert zum Jahresende 2013 waren sie aber nur noch rund 250 Millionen Euro wert. Die Folge: Bonan musste in seinem Jahresabschluss eine Abschreibung von rund einer halben Milliarde Euro vornehmen, so viel Eigenkapital stand aber nicht mehr in den Büchern.

Auch für die Zukunft schließt Mendack einen Verkauf aus, bleiben die Konditionen bei Dividende und Zins unverändert. Aktuell sei mit einem jährlichen Verlust von drei Millionen Euro zu rechnen, den die Stadt als Stärkungspaktkommune durch andere Maßnahmen auszugleichen hätte. „Höchst unwirtschaftlich“ sei das also. Ein Verkauf sei strikt abzulehnen.

Ein Verkauf könne nur Thema werden, wenn die Zinsen deutlich anziehen und sich der Aktienkurs entsprechend entwickle. Aber an deutlich steigende Zinsen mag der Kämmerer ohnehin nur ungern denken. Bei einer Verschuldung Mülheims mit mehr als zwei Milliarden Euro würden stark steigende Zinsen „den Gesamthaushalt in die Knie zwingen“. In einem solchen Fall sei die Frage, ob die Stadt sich von ihrem Aktienpaket trennen sollte, „das deutlich kleinere Problem“.