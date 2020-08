Das Theater an der Ruhr im alten Solbad Raffelberg in Mülheim ist auf die neue Spielzeit gut vorbereitet. Fünf Premieren gibt es im September.

Kultur Mülheim: Theater an der Ruhr kündigt fünf Premieren an

Mülheim. Die neue Spielzeit im Theater an der Ruhr in Mülheim startet im September mit voller Kraft. Fünf Premieren sind angekündigt.

Am 3. und 4. September wird „antigone. ein requiem“ von Thomas Köck gezeigt. Regie führt Simone Thoma. Uhrzeit: 19.30 Uhr. Ort: Theater an der Ruhr. Schon am 6. September folgt „Die schmutzigen Hände“ – ein konspirativer Audiowalk nach Jean-Paul Sartre. Regie führt Tobias Stöttner. Treffpunkt ist um 20 Uhr die vier.zentrale an der Leineweberstraße 15.

Road Play und Online-Projekt

„Voyage“ von Philipp Preuss und Felix Römer wird am 11. September um 19.30 Uhr am Raffelberg gezeigt. Philipp Preuss führt selbst Regie bei dem Road Play, „einem Trip durch Literatur und Zeit“. Am 18. September geht es online weiter. „1984. A Review“, eine Online-Projekt von Matthias Flake, ist zu sehen auf www.youTube.

Ende des Monats (25. September) wird dann „Judas“ von Lot Vekemans mit Simone Thoma in der Titelrolle Premiere haben. Regie führt Markus Sascha Schlappig. Beginn: 19.30 Uhr, Theater an der Ruhr. Wir werden jede Premiere noch einmal gesondert ankündigen.