Mülheim: Umbau Alpenbach und Vollsperrung „Durch die Aue“

Müheim Renaturierung des Mülheimer Alpenbachs in Mintard ab Montag: „Durch die Aue“ wird voll gesperrt. Es gibt Umleitungen für Radler und Passanten.

Die Renaturierung des Alpenbachs in Mintard wird fortgesetzt. Ab Montag, 10. August, wird die Straße Durch die Aue in Mülheim-Mintard im Bereich der Alpenbachbrücke voll gesperrt. Radler und Fußgänger werden weiträumig umgeleitet, Anwohner und der ansässige Fußballverein wurden bereits informiert und müssen sich auf Einschränkungen einstellen, kündigt die Stadt an.

Überschwemmungen bei Starkregen

Schon 2018 wurde der Alpenbach in Mintard dort, wo er in die Ruhr mündet, aufwendig renaturiert. Das wird nun fortgesetzt. Die zu klein dimensionierte Verrohrung des Alpenbachs wird durch einen 2,50 Meter breiten Kastendurchlass ersetzt, so dass hier keine Barriere mehr für Fisch, Molch und Co. zur Ruhr besteht. Außerdem müssen Anwohner und der Sportverein bei starkem Regen zukünftig nicht mehr befürchten, dass das Wasser über die Ufer läuft, so das Umweltamt der Stadt.

Der Umbau der Brücke/Kastendurchlass wird zu 50 Prozent vom Land gefördert, die Renaturierung vor zwei Jahren wurde sogar zu 90 Prozent gefördert. Weitere Renaturierungsmaßnahmen des Mülheimer Umweltamtes am Rumbach, am Wambach und am Viehbach/Mühlenbach sind teils im Bau, teils bereits abgeschlossen. In Planung befinden sich Renaturierungen an der Rossenbeck (Menden) und am Hexbach (Dümpten).