Mülheim: Unbekannter raubt Handtasche und flieht

Mülheim Einer 22-Jährigen wurde in der Innenstadt kurz vor Mitternach die Tasche entrissen. Drei Zeugen verfolgten den Täter, der aber entkommen konnte.

Ein Unbekannter hat einer Frau in der Mülheimer Innenstadt die Handtasche geraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 22-Jährigen am vergangenen Freitag kurz vor Mitternach an der Ecke Eppinghofer Straße/Am Löwenhof die Tasche entrissen.

Der Räuber kam von hinten und zog an der Handtasche, die die Frau zunächst festhielt. Der Täter verdrehte ihr den Arm und riss die 22-Jährige zu Boden. Dann flüchtete er mit der Handtasche in Richtung der Straße Am Löwenhof.

Drei Zeugen verfolgten den Mann in der Mülheimer Innenstadt

Dort wurden drei Zeugen auf den Mann aufmerksam und verfolgten ihn. Sie verloren ihn jedoch aus den Augen. Möglichweise floh der Täter weiter in Richtung der Straße Im Neuhof. Die Polizei sucht den Räuber, der etwa Mitte 20 und sehr schlank ist. Er trug bei der Tat ein rotes oder pinkfarbenes Sweatshirt und eine lange, blaue Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der zentralen Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.