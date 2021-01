Mülheim: Unfall am Eppinghofer Kreisel mit vier Verletzten

Mülheim Bei einem Verkehrsunfall auf der Eppinghofer Straße in Mülheim wurden vier Personen verletzt. Es kam am Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Unfall auf der Eppinghofer Straße sorgte am Freitagvormittag für Verkehrsbehinderungen. In der Nähe des Kreisverkehrs war es am Morgen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen, so die Polizei. Dabei gab es Verletzte; ein Unfallbeteiligter habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Alle vier unfallbeteiligten Personen wurden sicherheitshalber vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrsaufnahmeteam der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.