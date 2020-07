Mülheim: Wat machen Sie denn da, Herr Mallach?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich habe gerade eine Gitarre verkauft“, sagt Christian Mallach von Gear4music und nimmt sich für das Foto kurz die Schutzmaske ab. Den Namen dieses großen Musikalienhandels im Hafengebiet an der Lahnstraße erklärt er so: „Gear heißt so viel wie Zeug, Kram, also Zubehör für Musiker.“ Und das ist wirklich in beeindruckender Menge in diesem „Showroom“ vorhanden.

Der 47-Jährige erklärt: „Die Kunden kommen von überall her. Wir sind zwar hauptsächlich ein Internet-Versandhandel. Aber wir legen dennoch viel Wert auf die Beratung. Es ist auch ganz entscheidend, das Instrument in der Hand zu haben und darauf zu spielen. Jedes Instrument spielt sich ja ein kleines bisschen anders. Man möchte sich quasi darin verlieben.“

„Musiker sind eine große Familie“

So an die 300 bis 400 Gitarren stehen dazu zur Verfügung, auch Bässe, E-Pianos, Keyboards, Schlagzeuge, Blasinstrumente, Kinderschlagzeuge... Außerdem ganze PA-Anlagen, also die komplette Tontechnik für Bands, Homerecording, DJ-Equipment. „Musiker sind eine große Familie, die treffen sich oft hier. Da sind auch schon Freundschaften entstanden.“ Nach dem Corona-bedingten Shutdown haben sie wieder zu ganz normalen Zeiten geöffnet.