Mülheim: Wat machen Sie denn da, Herr Neumann?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Wir proben hier draußen im Park ein bisschen“, sagt Friedhelm Neumann (68). Mitmusiker Klaus-Dieter Betke (74) erklärt: „Weil’s draußen mehr Spaß macht. Ab und an kommen ja auch Zuhörer vorbei. Noch geht es vom Wetter her so gerade noch, wenn es trocken ist. Nächstes Jahr im Sommer werden wir wohl öfter draußen spielen.“

Friedhelm Neumann berichtet, dass sie sich erst vor drei Wochen kennengelernt haben: „In einem Chor, in den ich kürzlich eingetreten bin. Und da kam Klaus-Dieter und fragte mich, ob ich schon mal in einer Band gespielt hätte. Ich sagte ja, früher, in einer Jugendband. Und er sagte, er habe auch schon in mehreren Bands gespielt. Und ob wir vielleicht mal was zusammen machen könnten. Und es hat sofort gepasst und macht viel Freude.“

Duo möchte als Amateurmusiker Zuhörer begeistern

Der Mann mit der Mundharmonika ist genauso begeistert: „Ja, es hat gleich alles wunderbar geklappt. Wir haben direkt prima gesungen und gespielt. Ich kann auch außer der Mundharmonika noch andere Instrumente, die zusammen mit der Gitarre gut klingen. Eine Kassette mit Hintergrundmusik läuft auch, und wir spielen und singen dann dazu mit. Wir proben jetzt viel und möchten als Amateurmusiker nur zum Spaß draußen spielen. Und natürlich die Leute begeistern. Wenn der Sommer kommt.“ Und dann stimmen sie an: Über sieben Brücken musst du geh’n…

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim