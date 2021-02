Mülheim: Wat machen Sie denn da, Malle Thormann?

Mülheim Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich trainiere mit Turnringen, um fit zu bleiben“, sagt Malle Thormann. „Im Moment sind die Fitnessstudios ja geschlossen. Ich kann mit den Ringen so gut wie den ganzen Körper trainieren. Ist aber sehr anspruchsvoll, nicht für Anfänger geeignet. Da muss man sich reinarbeiten. Das ist keine Isolationsübung, man trainiert an den Ringen immer gleichzeitig mehrere Muskelgruppen.“

Macht das wirklich Spaß? Der 47-Jährige lacht. „Ja sicher, und das ist auch abwechslungsreich. Fitbleiben ist mir wichtig. Wenn man nicht gerade, wie ich hier, eine Teppichstange hat, kann man zum Beispiel einen Ast nehmen, oder ein Geländer. Die Übungen mit den Ringen mache ich so ein- bis zweimal die Woche draußen. Zu Hause trainiere ich mit Gewichten.“

"Vor dem Lockdown konnte man sich ja auch mal mit Anderen im Studio austauschen"

Ist doch bestimmt schwieriger, den inneren Schweinehund so ganz alleine zu überwinden als mit Gleichgesinnten in der Muckibude? Malle ist sicher: „Für mich persönlich nicht. Ich kann das super. Aber das Problem ist: Die soziale Komponente fehlt völlig. Vor dem Lockdown konnte man sich ja auch mal mit Anderen im Studio austauschen, kriegte eine neue Idee, probierte mal was Neues aus, gab den Kollegen mal Anregungen oder Hilfestellung. Das geht jetzt alles nicht.“

Aber frische Luft tut doch auch gut? „Ja, das ist tatsächlich besser als im Studio. Das ist dann doch mal ein Vorteil.“

