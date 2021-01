Mülheim: Weihnachtsbäume werden schon ab 7. Januar abgeholt

Fertig zum Abtransport: Ab 7. Januar werden in Mülheim die Weihnachtsbäume entsorgt.

Mülheim Erstmals werden in Mülheim die Weihnachtsbäume direkt nach dem Dreikönigstag abgeholt, nicht erst am folgenden Montag. Dies meldet die MEG.

Die Entsorgung beginnt am ersten Werktag nach Hl. Drei Könige, also ab Donnerstag, den 7. Januar 2021. Bis zum 13. Januar werden die jeweils am regulären Leerungstag der Restabfalltonne (Grüne Tonne) abgefahren.

Allerdings können nur Bäume ohne Lametta, Sprühschnee oder anderen Schmuck und ohne Ballen mitgenommen werden, weil diese Materialien nicht kompostierbar sind. Die Bürger werden gebeten, ihre Bäume zur Abholung direkt an den Straßenrand zu legen.

Für Rückfragen steht der Bürgerservice der MEG unter der Rufnummer 0208-996600 oder per Mail an buergerservice@mheg.de zur Verfügung.