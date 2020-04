Friseursalons in Mülheim bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor - unter strengen Hygieneauflagen, zu denen das Tragen von Mundschutz gehört. Wie der Arbeitsalltag aussehen wird, demonstriert hier die stellvertretende Innungsobermeisterin Eva Melchers (li., mit Friseurin Mirijam Melchers-Kmiecinski) in ihrem eigenen Betrieb in Dümpten.