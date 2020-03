Mülheim. In Mülheim sind zwei Geldautomaten gesprengt worden. Die Täter flüchteten vermutlich über die A40. Es gab noch weitere Fälle in der Nacht.

In Mülheim sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Geldautomaten innerhalb von 15 Minuten gesprengt worden. Die Polizei prüft derzeit, ob die Fälle in Zusammenhang zueinander stehen.

„Es ist sehr ungewöhnlich, dass zwei Automaten in einer Stadt so kurz hintereinander gesprengt werden“, sagt Polizeisprecher Marco Ueberbach. Die erste Detonation hatten Anwohner am Edeka an der Mannesmannallee in Dümpten um 3.24 Uhr gemeldet. Anwohner informierten die Polizei auch über die zweite Sprengung um 3.38 Uhr an der Saarner Straße in Speldorf.

Geldautomaten gesprengt: Täter vermutlich über A40 geflüchtet

„Es gab heftige Detonationen und Rauchentwicklung“, sagt Ueberbach. Die Polizei hat zur Fahndung einen Hubschrauber und Diensthunde eingesetzt. Vermutlich seien die Täter über die A40 geflüchtet. Möglich wäre, dass es nicht die selben Täter waren, aber eine Bande, die mit unterschiedlichen Personen fast zeitgleich die beiden Automaten gesprengt hat.

Ob Bargeld abhanden gekommen und wie hoch der Schaden ist, könne die Polizei noch nicht sagen. Auch nicht, ob die Mülheimer Fälle mit Sprengungen in Dinslaken und Monheimzusammenhängen. Dort hatten Unbekannte ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag Geldautomaten gesprengt.

Sparkasse stellt zwei gesprengte Automaten nicht mehr auf

In Mülheim ist es der zweite Fall in diesem Jahr. Im Januar hatten Unbekannte einen Geldautomaten am McDonald’s an der Kölner Straße gesprengt. Dabei wurde auch ein geparktes Auto stark beschädigt. Die Sparkasse hat sich im März entschieden, diesen Automaten und einen weiteren am St.-Marien-Hospital nicht wieder aufzustellen. „In erster Linie zum Schutz vor Leib und Leben von Unbeteiligten“, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Weck.

Die insgesamt 48 Geldautomaten – jetzt sind es noch 46 – der Mülheimer Sparkasse sind in den vergangenen Jahren zehn Mal von einer Geldautomaten-Attacke betroffen gewesen.