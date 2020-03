Als Petra Büse-Leringer und Karin Tator vor achteinhalb Jahren ihre Buchhandlung „Bücherträume“ in der Broicher Mitte eröffneten, mauserte sie sich schnell zum beliebten Treffpunkt für Bücherfreunde: ein Ort zum Stöbern und Schmökern, als Forum für Lesungen und bunte Veranstaltungen rund ums Buch oder Spiel – sowohl für Große als auch für kleines Publikum.

Sprachlich geistreiche Geschichten

Jetzt feierte die Buchhandlung ihre kleine „Neu-Eröffnung“: die Räumlichkeiten wurden vergrößert, neu eingerichtet, das Angebot erweitert und – ganz wichtig – um einen schönen großen Veranstaltungsraum erweitert. In ihm wurde am Dienstagabend mit einer launig-lustigen und stimmungsvollen musikalischen Lesung Premiere gefeiert: Gudrun Heyens, Blockflötistin und langjährige Professorin an der Folkwang Hochschule, widmet sich seit einigen Jahren dem Schreiben und stellte einige ihrer humorigen und sprachlich geistreichen Geschichten mit wohldosiertem Musikbezug einem 30-köpfigen Publikum vor.

Zwei ihrer früheren Studentinnen, Anne-Katrin Sandmann und Valerie Pöllen, das Duo Atemzeichen, umrahmten ihre Lesung musikalisch mit Flöten von Sopran- bis Basslage. Unterhaltung auf textlich wie musikalisch höchstem Niveau: ein wahrlich würdiger Auftakt in das neue Kapitel der Bücherträume.

Kochbücher wälzen in der Kochecke

Außer den gemütlichen Sofas, die zum gemütlichen Schmökern einladen, der Kochecke, in der man bei Kaffee oder Tee Kochbücher wälzen kann, bieten neue Regale auch neue Inhalte: ein wenig Lyrik, viel aus Umwelt und Natur, englische Literatur, Spiele und eine ausgedehnte Kinderecke mit großem Feuerwehrauto für die Leseanfänger.

Ihre hauseigenen mindestens einmal wöchentlich stattfindenden Autorenlesungen, Spiele- oder Kreativabende können die Bücherträume künftig also im 33 Quadratmeter großen Mehrzweckraum veranstalten. Der Raum steht aber auch zum Mieten zur Verfügung und bietet 25-30 Personen Platz z.B. für Seminare, Sitzungen oder Workshops.

Zwischenmenschlicher Kontakt ist wichtig

Seine akustische Feuertaufe hat der Raum bei Gudrun Heyens‘ gelungener musikalischer Lesung bestens bestanden. In Zeiten des wachsenden online-Handels ist es den Buchhändlerinnen wichtig, den zwischenmenschlichen Kontakt und Austausch zu pflegen: dafür waren und bleiben die Bücherträume ein perfekter Ort.