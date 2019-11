Benefizkonzert Mülheimer Chöre singen am Samstag für Kinder in Ghana

Mülheim. Ein Benefizkonzert im Advent geben der Sänger Kofi Akoto, zwei Chöre und Schüler der Realschule Broich. Spenden für Kinder in Ghana sind erbeten.

Ein außergewöhnliches Live-Musik-Erlebnis wird am Samstag, 30. November, um 18 Uhr in der Aula der Realschule Broich, Holzstraße 80, geboten. Kofi Akoto, der in Ghana und Deutschland bekannte Sänger und Mitbegründer des Vereins „Ein Lächeln für Ghana“, der Ruhrgartenchor, die Trinity Gospel Singers und 40 Schüler und Schülerinnen der Realschule Broich tragen mit einem Benefizkonzert im Advent (Leitung: Ingrid Amelung) dazu bei, dass im fernen Ghana viele Kinderaugen strahlen können.

Bau einer Grundschule in Kumasi wurde vorangetrieben

Durch die Spendeneinnahmen der bisherigen Konzerte konnte der Bau der „International Primary School“ in Kumasi vorangetrieben werden, so dass die ersten Klassenräume benutzt werden können. Ein kleiner Schulbus wurde finanziert und das Schulgeld für zehn Kinder bezahlt. Aber: In Kumasi gibt es weiterhin noch viel zu tun. Jede kleine Spende trägt dazu bei, das die Tür zur Bildung für die ghanaischen Kinder immer mehr geöffnet werden kann.

Verein wurde von Pflegekräften aus dem Haus Ruhrgarten gegründet

Insbesondere den Bau der „International Primary School“ und des dazugehörigen Kindergartens will der Verein, der vor Jahren von einigen Altenpflegekräften des Haus Ruhrgarten gegründet wurde, mit zielgerichteten Spenden vorantreiben. Kofi Akoto stammt aus der Region und hat Kontakte zum Bürgermeister. Die Ausstattung der Schule soll verbessert und der Kauf eines zusätzlichen Schulbusses sowie das Schulgeld für weitere Kinder übernommen werden.

Der Eintritt zum Benefiz-Adventskonzert in der Realschule Broich ist frei. Spenden sind sehr willkommen.

Infos über den Verein unter www.ein-laecheln-fuer-ghana.de.