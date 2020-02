Mülheimer FWH-Chor lädt Sänger für Mitmach-Konzert ein

Erst im vergangenen Jahr haben die Mitglieder des Chores der Friedrich-Wilhelms-Hütte (FWH-Chor) ihr 90-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert gefeiert. Auch in diesem Jahr haben die Sängerinnen und Sänger ein großes Chor-Projekt in Mülheim und Essen geplant, für das sie möglichst viele Menschen begeistern wollen.

Das Singen in der Gemeinschaft ist beliebt wie nie. „Jedoch wollen sich immer weniger Menschen an feste Zeiten und einen Verein binden“, weiß Nicole Dubnick, zweite Vorsitzende des FWH-Chores, der aktuell 24 aktive Sängerinnen und Sänger hat. Damit sind sie im Gegensatz zu manch anderen Chören, die an Überalterung leiden, gut aufgestellt. „Wir sind gut durchmischt, unser jüngstes Mitglied ist 14, unser ältestes 80 Jahre alt.“

Lateinamerikanische Jazzmesse

„Zusammen mit der Chorgemeinschaft Cantate aus Essen-Katernberg geben wir zwei Konzerte – eine Lateinamerikanische Jazzmesse“, erklärt Stephan Arnold, der seit November 2018 den Chor leitet. „Ein facettenreiches, mitreißendes Stück mit Salsa, Pop und Bossa Nova.“ Um möglichst viele anzusprechen, probieren sie eine Kombination aus modernen und klassischen Klängen. „Mich hat das Stück jedenfalls gleich gepackt“, sagt Arnold. „Es ist rockig und hat balladenhafte Momente.“ Ein Jazz-Trio spielt dazu Live-Musik – Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.

„Das Projekt ist offen für interessierte Sänger aller Stimmgruppen.“ Vor allem Tenöre und Bässe seien gefragt, aber auch andere Stimmlagen sind gerne gesehen. „Jeder kann gerne in eine der fünf Sonderproben hineinschnuppern“, sagt Stephan Arnold. Wem es gefällt, kann weiter an den Proben teilnehmen und steht dann beim Konzert am 4. Oktober in St. Joseph (Essen-Katernberg) und am 11. Oktober im Mülheimer Altenhof mit auf der Bühne.

Hineinschnuppern können Interessierte immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Gemeindezentrum Herz Jesu an der Ulmenallee 39a oder in Essen bei Cantate immer donnerstags von 20-22 Uhr im Gemeindezentrum St. Joseph (Termeerhöfe 10, 45327 Essen). Hinzu kommen gemeinsame Probensamstage der Chöre, „erster Termin ist der 29. Februar“, sagt Stephan Arnold.

Kostenbeitrag pro Teilnehmer: 15 Euro. Anmeldung und weitere Infos gibt es bei Nicole Dubnick unter nicodubnick@web.de oder 0178-9163037.