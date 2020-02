Mülheim. Anderas Sinoradzki und sein Team arbeiten in Mülheimer Grünanlagen auch in der Freizeit. Bürger freuen sich darüber und hoffen auf mehr gute Feen.

„Manchmal muss man schnell anpacken und die Sache wieder in Ordnung bringen.“ Andreas Sinoradzki tut das, was er sagt. Der Garten- und Landschaftsbauer erledigt mit seiner Truppe auch freiwillig und auf eigene Kosten Arbeiten, damit die Bewohner dieser Stadt sich freuen können. „Es macht doch Freude, etwas Gutes zu tun“, sagt der Mann im grünen Pulli. Erst vor Kurzem hat er im Witthausbusch beispielsweise auf der Boulebahn den Belag erneuert. Seine Aktivitäten könnten auch Vorbild für andere sein.

„Wir waren gerade nebenan mit Pflanzarbeiten beschäftigt. Am Morgen hatte ich in der Zeitung gelesen, dass die Boulebahn ein paar Kuhlen hatte.“ Also besserte Sinoradzki mit seinen Mitarbeitern die Löcher aus, zog die Fläche glatt und sorgte für eine neuen Dolomitsanddecke. Nun können die Kugeln besser stoppen und von anderen nicht mehr so flott vom Ziel weggetitscht werden.

Keine Rechnung für die Stadt Mülheim geschrieben

„Eigentlich sollten die Vereine und Nutzer der Bahn diese auch pflegen und instand halten“, weiß der Landschaftsgärtner. Aber das klappe nicht immer so mit dem zugesagten Engagement. Die Stadt habe sowieso kein Geld für solche Extras. Also griff Sinoradzki zu Schaufel und Walze und erledigt die Reparatur. Eine Rechnung dafür hat er dem Grünflächenamt nicht geschickt.

„Die Boulebahn ist wieder repariert, ohne dass die Stadt dafür einen Cent zahlen muss“, hatte Sylvia Waage auf der Sitzung der Bezirksvertretung 1 berichtet. Sie lobte diesen Einsatz. Auch die Ortspolitiker bedankten sich für Sinoradzkis schnellen Service. „Wir hoffen auf mehr dieser guten Feen in der Stadt.“ „Das könnte einige Dinge schon mit kleinem Einsatz verbessern.“ „Solche Einsätze brauchen vor allem mehr Anerkennung – Respekt“, so die Parteienvertreter.

Anerkennung für blühende Arbeit in Mülheim

Anerkennung bekommen die Grün- und Landschaftspfleger von der Mehrheit der Mülheimer. Sie finden es toll, wenn große Flächen bunt blühen. „Dann fühlt man sich in den Parks gleich wohler“, sagte eine Seniorin. Sie wartete gestern zwischen den Regenschauern schon auf den Frühling im Witthausbusch.

Mülheim Stadt Mülheim hat kaum Geld für Grünpflege Seit Jahren wird der Etat für die Grünpflege von der Stadt zurückgeschraubt. Viele Bürger beschweren sich auch darüber, dass Wiesen in längeren Abständen gemäht, Sträucher seltener geschnitten und weniger Blumen gepflanzt werden. Sylvia Waage, die Leiterin des Grünflächenamtes, erklärt auf vielen Sitzungen der Bezirksvertretungen, warum sie für die Pflege der städtischen Parkanlagen kaum noch Geld hat. Für Spielgeräte helfen oft die Ortsparlamente mit Zuschüssen auf ihrer Kasse.

Einige zerstören die Arbeit allerdings auch. Oft reißen solche Leute frisch gepflanzte Blumen aus den Beeten und Kübeln. Leuchtet eine Wiese voller gelber Osterglocken, kann sich jeder daran erfreuen. Aber es gibt Menschen, die sich dort einen dicken Strauß für zu Hause abschneiden. „Es ist schade, dass unsere schöne Arbeit für alle von wenigen missachtet wird“, sagt Sinoradzkis Mitarbeiterin Brigitte Klos.

Sie und ihre Kollegen unterstützen ihren Chef. „An einem Samstag haben wir das Umfeld des Tierheims verschönert. Im Witthausbusch am Tiergehege ist nun auch die Hecke komplett gesetzt. Das kann man doch miterledigen“, meint der Landschaftsgärtner. Dabei würde ihm – um im Bild zu bleiben – kein Ast aus der Krone brechen. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren für, in und mit der Natur.

Mehr Wassereinsätze in heißen Sommern

Vor allem wegen des Klimawandels sei der Einsatz für das Gemeinschaftsgrün wichtig. „In den letzten zwei Jahren haben wir so viel gewässert wie nie“, beschreibt Sinoradzki. Der Boden sei nur in der Oberschicht feucht. 20 Zentimeter tiefer ist alles trocken. Da bekommen die Pflanzen kaum Wasser“, sagt der Gartenfachmann. Jetzt sei es viel zu warm. Bäume und Sträucher trieben schon aus.

Er packe lieber vor Ort an. In Zeiten der EU-Verordnungen sei das Schreiben von Bewerbungen und Rechnungen für Aufträge komplizierter. Heute ist er wieder in einem städtischen Park unterwegs: „Wenn wir was sehen, wird es erledigt, obwohl es nicht in unserem Auftrag steht. Die Stadt soll schön bleiben und die Menschen ihre Freude daran haben.“