Mülheimer Gerichtsvollzieherin erhebt Vorwürfe gegen Polizei

Die Gerichtsvollzieherin, die am dritten Adventssonntag in Mülheim von einem Schuldner angegriffen wurde, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Sie hat zum einen Strafanzeige gegen den Schuldner gestellt, zum anderen eine Beschwerde bei der Polizei in Essen eingereicht, wie ein Sprecher bestätigt. Die Beamten sollen sie bei ihrer Arbeit behindert haben.

Die Gerichtsvollzieherin klingelte am Vormittag des 15. Dezembers bei dem Schuldner, um einen Titel zu vollstrecken. Weil er nicht öffnete, bestellte sie einen Schlüsseldienst. Während der versuchte, die Tür zu öffnen, kam der Wohnungsinhaber zurück und reagierte massiv aggressiv: Der 47-Jährige stieß den Mitarbeiter des Schlüsseldienstes zu Boden und die Gerichtsvollzieherin an die Wand. Die 59-Jährige alarmierte die Polizei – und fühlte sich von den Beamten nicht unterstützt.

Einsatzleiter der Polizei soll Gerichtsvollzieherin den Mund verboten haben

Der Einsatzleiter soll laut ihren Vorwürfen den Schuldner rechtlich falsch beraten und so den Eindruck erweckt haben, die Gerichtsvollzieherin hätte kein Recht, in die Wohnung einzudringen. Das soll nicht zur Deeskalation der Situation beigetragen haben. Letztlich ließen die Beamten die 59-Jährige nicht mehr in die Wohnung; sie musste die Vermögensauskunft im Flur abnehmen. Das bestätigt auch die Polizei. Die Gerichtsvollzieherin soll sich dadurch massiv an ihrer Arbeit gehindert gefühlt haben. Der Einsatzleiter habe ihr den Mund verboten und sie nur noch mit „ja“ und „nein“ antworten lassen.

Die Vermögensauskunft im Flur abnehmen zu müssen, sei keineswegs normal, sagt Frank Neuhaus, NRW-Vorsitzender des Bundes der Gerichtsvollzieher. Der Vorfall zeige, dass die Beamten nicht wussten, was ein Gerichtsvollzieher überhaupt macht. „Wir fordern, dass in der Ausbildung der Polizei auch über die Arbeitsweise der Gerichtsvollzieher und die rechtlichen Grundlagen der Gerichtsvollziehertätigkeit aufgeklärt wird“, sagt Neuhaus. „Da gibt es erhebliche Wissenslücken. NRW-Justizminister Peter Biesenbach, hat uns bereits vor einem Jahr gemeinsame Gespräche hierzu mit dem Innenministerium angeboten. Passiert ist nichts.“

Bund der Gerichtsvollzieher fordert Angebot für Trauma-Verarbeitung

Zudem fordert der Verband, dass für Gerichtsvollzieher eine Trauma-Verarbeitung angeboten wird. „Bei solchen Vorfällen braucht es schnelle Hilfe“, sagt Neuhaus. Seines Erachtens hätte der psychologische Dienst der Polizei in Anspruch genommen werden müssen. „Auch diese Forderung von uns wird wohl nicht richtig ernst genommen. Viele Dienstvorgesetzten wissen nicht, wie sie in solchen Fällen verfahren sollen und wen sie informieren müssen.“ Die Mülheimer Gerichtsvollzieherin ist immer noch krankgeschrieben.

Der Mülheimer Fall reiht sich ein in eine Vielzahl von Angriffen. Insgesamt 288 Übergriffe und Beleidigungen gegen Gerichtsvollzieher zählt das NRW-Justizministerium für das Jahr 2018. Zuletzt hatte die Attacke auf eine Justizbeamtin in Bochum für Diskussionen um die Sicherheit der Gerichtsvollzieher gesorgt: Die angreifende Schuldnerin war den Justizbehörden als Gewalttäterin bekannt – davon wusste die Bochumer Gerichtsvollzieherin nichts. Seitdem fordert der Verband „größtmögliche Einsichtnahme in vorhandene Gefahrenregister“.

Essener Polizei will Vorfall intern prüfen

Die Essener Polizei wird den Fall in Mülheim nun intern prüfen, sie sind in der Beschwerdestelle eingegangen. Da es sich um einen dienstrechtlichen, nicht strafrechtlichen Vorwurf handelt, wird zunächst keine andere Polizeiinspektion hinzugezogen. Es sollen Gespräche geführt werden mit den beteiligten Polizisten sowie mit der geschädigten Gerichtsvollzieherin. „Das wird noch einige Tage und Wochen dauern“, sagt ein Sprecher.