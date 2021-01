Mülheimer Jahresrückblick: Die meistgelesenen Artikel 2020

Mülheim. Corona hat einen Großteil der Nachrichtenlage 2020 bestimmt. Auch die Fotos des A40-Brands gehören zu den Bildern, die wir nicht vergessen.

Die Eröffnung der größten Aldi-Süd-Filiale der Welt, ein Vermisstenfall, der sich nicht aufklären lässt, eine Massenschlägerei vor einem Döner-Imbiss – das sind die meistgelesenen Artikel 2020 in Mülheim.

Platz 10: Rewe zieht Angebot für Risikogruppen zurück

Er wollte den Risikogruppen eine entspanntere Möglichkeit bieten, einkaufen zu gehen, doch Kai Scholand scheiterte mit seiner Idee. Er wollte seinen Rewe-Markt auf der Essener Straße von 6 bis 9 Uhr nur für Risikogruppen öffnen – für alle anderen dann regulär bis 21 Uhr. Doch es gab zahlreiche Beschwerden und sogar Drohungen, also zog Scholand sein Angebot nach wenigen Tagen wieder zurück.

Platz 9: Schauenburg kündigt 30 Mitarbeitern kurz vor Weihnachten

Es ist eine bittere Nachricht kurz vor den Feiertagen: Die Schauenburg Tunnel-Ventilation stellt ihren Betrieb ein. Die Kündigung erreichte die 30 Mitarbeiter kurz vor Weihnachten. Das Aus der Gesellschaft war bereits am 8. Dezember von den Gruppengesellschaftern beschlossen worden.

Platz 8: Birgit Rösing wird immer noch vermisst

Seit über zwei Jahren wird Birgit Rösing vermisst. Die vierfache Mutter verschwand am Abend des 26. Septembers 2018. Die Polizei geht von einem Kapitalverbrechen aus. Der Fall wird bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Der Sohn der Altenpflegerin habe in jener Nacht noch Geräusche im Treppenhaus und kurz darauf ein Auto gehört, berichteten die Sendungsmacher. In ihrem Zimmer seien später mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden worden. Für den darauffolgenden Tag hätten die Ermittler einen Termineintrag in ihrem Kalender entdeckt, für den die Frau sogar eine Fortbildung abgesagt habe. In ihrem Umfeld habe aber niemand etwas von diesem Termin gewusst.

Platz 7: Massenschlägerei vor Dönerladen

Für viel Aufsehen sorgt eine Massenschlägerei vor einem Döner-Imbiss auf der Eppinghofer Straße Anfang April. Rund 20 Menschen prügelten sich und schlugen teilweise mit Holzlatten aufeinander ein. Unser Artikel, in dem der Imbiss-Inhaber berichtet, wie er die Schlägerei erlebt hat, gehört zu den meistgelesenen Texten 2020.

Platz 6: Mutter soll ins Pflegeheim - Tochter wehrt sich verzweifelt

Eine junge Frau wendet sich verzweifelt an die Redaktion: Ihre Mutter liegt im Evangelischen Krankenhaus, soll entlassen werden, doch die Tochter weiß nicht, .

Platz 5: Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl

Bei der Wahl am 13. September liefern sich gleich zehn Kandidaten ein spannendes Rennen um den Oberbürgermeister-Posten. Schließlich kommt es zur Stichwahl zwei Wochen später zwischen Marc Buchholz (CDU) und Monika Griefahn (SPD), aus der der CDU-Kandidat als klarer Sieger hervorgeht. Auch bei der Ratswahl kommt es zu starken Veränderungen: Die SPD verliert deutlich ihre Mehrheit, die Grünen verdoppeln ihr Ergebnis von 2014. ist der fünftbestgelesene Text des Jahres.

Platz 4: Ausnahme-Abiturientin mit Rekord-Schnitt

Wow! Alexandra Hufnagel schafft das Rekord-Abitur. Mit 900 Punkten und damit der höchstmöglichen Wertung legt sie einen Notenschnitt von 0,66 hin. Die 18-Jährige hatte noch nie eine andere Schulnote als "sehr gut" auf dem Zeugnis stehen.

Platz 3: Der größte Aldi der Welt eröffnet in Mülheim

Aldi Süd eröffnet am 31. Oktober seine größte Filiale weltweit. Lange Schlangen bilden sich an dem Samstagmorgen. Unser Artikel über den ersten Besuch in dem Supermarkt an der Mannesmannallee war der drittmeistgelesene Text des Jahres.

Platz 2: Tanklaster brennt auf der A40

Der Anblick gleicht einem Inferno: Ende September knallt ein Tanklaster gegen eine Eisenbahnbrücke auf der A40 bei Styrum und geht in Flammen auf. Mehrfach muss die Autobahn gesperrt werden in den folgenden Wochen, auch der Bahnverkehr ist extrem eingeschränkt. Seit dem 28. Dezember steht die Behelfsbrücke, die für einige Jahre halten soll.

Platz 1: Corona in Mülheim

Es ist das alles bestimmende Thema des Jahres: Corona. ist der meistgelesene Text des Jahres. Gerade zu Beginn der Pandemie überschlugen sich die Ereignisse und Nachrichten. Im Laufe des Jahres haben wir hunderte Artikel geschrieben, die sich rund um die Corona-Krise drehten.