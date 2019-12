Mülheim. Mülheims neues Kinderprinzenpaar Simon I. und Sarah-Katharina I. wird am 5. Januar bei einer Karnevalsparty inthronisiert. Wir trafen die Beiden.

Mülheimer Kinderprinzenpaar: Von Lampenfieber ist keine Rede

Kinder, aufgepasst! Was die Erwachsenen können, könnt ihr schon lange, zum Beispiel Karneval feiern. Wie es geht, zeigen euch Simon Jäger (12) und Sarah-Katharina Wolff (10).

Die beiden werden als Kinderprinzenpaar Simon I. und Sarah-Katharina I. am 5. Januar mit einer Karnevalsparty im Dümptener Autohaus Extra an der Fritz-Thyssen-Straße 6 als Mülheimer Kinderprinzenpaar inthronisiert. Los geht es um 14.11 Uhr. Für Kinder heißt es: „Eintritt frei und Spaß dabei!“ Erwachsene sind für fünf Euro mit von der närrischen Partie.

Mülheimer Kinderprinzenpaar wird etwa 120 Auftritte haben

Simon und Sarah-Katharina werden bei ihrer Proklamation und den etwa 120 Auftritten, die sie bis Aschermittwoch (26. Februar) im Dienste des Frohsinns absolvieren, nicht alleine auf der Bühne stehen. Ihnen zur Seite stehen Page Serafino Gehlhaus (11) und Pagin Celina Lintl (8).

Nahm schon mal Platz in seinem Karnevalswagen: Das neue Mülheimer Kinderprinzenpaar Simon Jäger (12) und Sarah-Katharina Wolff (10). Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Seit den Herbstferien trainieren sie im MCC-Vereinsheim am Wenderfeld für ihre Bühnenshow. Immer mit dabei sind ihre Adjutanten Gaby und Hermann-Josef Hüßelbeck. „Es ist einfach toll, wie sich die Kinder durch ihre Auftritte im Laufe der Session als Persönlichkeit weiterentwickeln und Fortschritte machen“, beschreiben die seit 50 Jahren verheirateten Hüßelbecks, warum sie sich vom Hauptausschuss Groß-Mülheimer Karneval immer wieder gerne in die Pflicht nehmen lassen, um die Kindertollitäten gut durch die Fünfte Jahreszeit zu bringen.

„Viele Leute glauben, dass man nur am Rosenmontag Karneval feiern kann“

Auch in dieser Session sorgt das Autohaus Extra als Veranstaltungsort und als Sponsor des Kinderprinzenmobils dafür, dass die kleinen und großen Karnevalisten für Spaß an der Freude sorgen können und in Fahrt kommen. „Das ist eine bewährte Tradition, die ich von meinem Vorgänger Helmut Pissarek übernommen habe und mit der ich nicht brechen möchte, weil sie mir inzwischen selbst viel Spaß macht“, erklärt der Geschäftsführer des Dümptener Autohauses, Jörn Backhaus.

„Viele Leute glauben, dass man nur am Rosenmontag Karneval feiern kann, und wissen gar nicht, dass man in den nächsten Wochen bei ganz vielen Saalveranstaltungen zusammen feiern und Spaß haben kann“, schildern der designierte Kinderprinz Simon Jäger und seine Prinzessin Sarah-Katharina Wolff die Reaktionen von kleinen und großen Mülheimern, die nicht in der Karnevalsfamilie aktiv sind.

Bei Kinderprinzen ist von Lampenfieber keine Rede

Mülheim Kinderprinzen sammeln Geld für wohltätige Zwecke Zurzeit gehören 486 der 1300 aktiven mölmschen Karnevalisten zur jungen Garde der Generation U 27. Die karnevalistische Jugend ist auch Mitglied im Stadtjugendring, der die Jugendarbeit der zwölf Karnevalsgesellschaften und des Hauptausschusses Groß-Mülheimer Karneval unterstützt. Anders als die großen Tollitäten müssen die kleinen Tollitäten keinen finanziellen Eigenbeitrag leisten. Denn sie werden vom Hauptausschuss Groß-Mülheimer Karneval gesponsert. Mit einem Kinderprinzen-Pin, der gegen eine Spende abgegeben wird, wollen die Kindertollitäten in diesem Jahr das Kinderhospiz in Düsseldorf und die Mülheimer Ortsgruppe der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft unterstützen. Mehr über den Mülheimer Karneval und seine Veranstaltungen erfährt man im Internet unter: muelheimer-karneval.de

Von Lampenfieber ist im Gespräch mit Simon, Sarah-Katharina, Serafino und Celina übrigens gar keine Rede. Es liegt wohl daran, dass sie alle echte Bühnenprofis sind. Selbst Celina ist als Jüngste im Tollitäten-Team schon seit fünf Jahren in der von Steffi Wolter trainierten Tanzgarde des Mülheimer Carnevalsclubs aktiv. Genauso lange ist dort Kinderprinzessin Sarah-Katharina mit von der Partie.

„Ich freue mich schon darauf, wenn die Menschen wieder feiern und jubeln und Freude an unseren Auftritten haben“, sagt die designierte Kinderprinzessin. Sie hat sich auch schon in früheren Sessionen gerne als Prinzessin verkleidet. Jetzt darf sie ganz offiziell das Ornat einer närrischen Regentin tragen.

Kinderprinz und Page spielen im Fanfarenzug der Mölmschen Houltköpp

Gemeinsame Bühnenauftritte im Karneval sind auch für den Kinderprinzen Simon und seinen Pagen Serafino nichts Neues. Beide spielen im Fanfarenzug der Mölmschen Houltköpp Trompete. Und Serafino Gehlhaus, der sich durchaus vorstellen kann, in einer der folgenden Karnevalssessionen vom Pagen zum Kinderprinzen aufzusteigen, ist sogar ein echtes Doppeltalent. Denn er ist auch als Tanzmajor in der Garde der KG Mölm Boowenaan aktiv. Die Jecken dürfen sich also auf eine große Karnevalsshow der kleinen Tollitäten freuen.