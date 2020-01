In der Mülheimer Stadthalle findet zum ersten Mal die Lifestyle-Messe Medivitalis Convention Day statt.

Mülheim. Beim Medivitalis Convention Day in Mülheim sollen Besucher lernen, wie man sich erholt. Die Lifestyle-Veranstaltung will Menschen verbinden.

Mülheimer Lifestyle-Messe stellt Wege zum Wohlbefinden vor

Immer mehr Menschen sind in der Stressfalle. Job und Familienalltag lassen kaum Zeit für Auszeiten oder ausgleichenden Sport. Wer jeden Tag 150 Prozent gibt, funktioniert nur noch und wird allmählich immer unzufriedener. Körper und Geist sind nicht mehr in Einklang, brauchen eine Auszeit vom Alltag. Der 1. Medivitalis Convention Day soll aufzeigen, wie man sich erholen kann.

Die regionale Lifestyle-Messe für Gesundheit, Beauty, Fitness, Wellness, Ernährung und Nachhaltigkeit findet am Sonntag, 9. Februar, von 11 bis 17 Uhr erstmals in der Mülheimer Stadthalle, statt. Die Veranstaltung will als Networking-Plattform gleichgesinnte Menschen und Aussteller mit Bloggern und Medienschaffenden verbinden.

Mülheimer Lifestyle-Messe: Mit allen Sinnen genießen

Regionale Aussteller (bislang sind 34 angemeldet) laden zum Mitmachen, Erleben und Ausprobieren ein. Sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken – das Motto der Veranstaltung lautet „Mit allen Sinnen genießen“. Auch zahlreiche Vorträge stehen auf dem Programm. „Mein Ziel ist es, Menschen, die ihr Leistungslimit erreicht haben, neue Inspirationsquellen vorzustellen, um neue Energie zu tanken“, sagt Veranstalterin Shae Meyer.

Vieles gilt es kennenzulernen: Gezeigt wird beispielsweise eine Technik, die mit einem gezielten Druck im Gesicht die Organe stärken kann. Erleben können die Besucher auch, wie Sie ihre Kundalini-Energie (eine in jedem Menschen ruhende spirituelle Kraft) aktivieren und so innere Balance und Tiefenentspannung erreichen können.

Vorgestellt wird unter anderem auch I Ging, eine 3000 Jahre alten Lebensphilosophie und Weissagung aus Alt-China, kennen, mit der man die Qualität Ihrer Lebensentscheidungen verbessern kann. Ein Check der Vitalwerte wird ebenso angeboten wie ein Info-Vortrag zu lebendigem Wasser. Tipps zur gesunden Ernährung und auch Live-Cooking-Aktionen fehlen nicht.

Die Karten kosten sieben Euro pro Person. Weitere Informationen zur Messe gibt es auf www.medivitalis-messe.de