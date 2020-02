Früh übt sich ...? Wenn Ricardo am 18. August 2021 zum ersten Mal die Schulbank drückt, wird der Mülheimer Junge immer noch fünf Jahre alt sein. Erst knapp eine Woche später wird er sechs. „Fünf ist viel zu früh für die meisten Kinder“, kritisiert seine Mutter Katja Wrodarczyk. Zusammen mit 40.152 Menschen in NRW kämpft die Mülheimerin mit einer Landespetition dafür, den Einschulungsstichtag vorzuverlegen. In Mülheim müssten aktuell 26 Kinder mit Fünf in die Schule.

Doch das Problem ist weitaus größer. Ursprünglich galt als Stichtag für die Schulpflicht der 30. Juni. Doch das Land NRW hat die Grenze seit dem Schuljahr 2007/08 immer weiter nach hinten geschoben. Aktuell liegt sie beim 30. September – also mehr als einen Monat nach der Einschulung. Wer vor diesem Termin seinen sechsten Geburtstag hat, für den gilt die Schulpflicht. „Nur aus erheblichen gesundheitlichen Gründen und mit einem ärztlichen Gutachten kann man die Einschulung um ein Jahr verlegen“, schildert Katja Wrodarczyk.

Frühzeitig eingeschulte Kinder bleiben häufiger sitzen

Manche Eltern greifen deshalb in die Trickkiste, wollen sich etwa Dyslexie bescheinigen lassen. Für die 36-jährige Mutter und Erzieherin aber ist dieser Gang zum Arzt eine unnötige Hürde: „Die Kinder haben mit fünf Jahren oft einfach noch nicht die Reife für das Lernen an der Schule. Sie können sich noch nicht so lang konzentrieren, sie fühlen sich überfordert und stören dann häufiger im Unterricht“, zählt sie auf. In manchen Fällen soll frühe Einschulung auch zu ADHS-Diagnosen geführt haben.

Ist das frühzeitige Lernen ein Phänomen des Leistungswahns? Studien aus NRW und Hamburg scheinen inzwischen zu belegen, dass die vorzeitige Einschulung langfristig sogar nachteilig sein kann: So bleiben diese Kinder häufiger sitzen, manchmal sogar ein zweites Mal. Finnland dagegen schult erst mit sieben ein, und schneidet in Pisa-Erhebungen dennoch ausgezeichnet ab. Soziale Faktoren, gute Förderung und nicht zuletzt das Einkommen scheinen wohl eine größere Rolle zu spielen als das frühe Schulbank drücken.

Wird die Petition auf die lange Bank geschoben?

Zumindest bei G8 ist die Landesregierung vor zwei Jahren schon auf G9 zurückgerudert, weil Universitäten und Wirtschaft die mangelnde Reife der 17-jährigen Studien- und Berufsanfänger beklagten. Bei der Einschulung aber tut sich NRW offenbar noch schwer. Die Petition, die Katja Wrodarczyk selbst nicht ins Leben gerufen hat aber unterstützt, ging im Februar 2019 online und hat längst das notwendige Quorum erreicht, um vom Petitionsausschuss behandelt werden zu müssen.

Mülheim Einschulungsstichtag ist uneinheitlich geregelt Die Einschulung ist in Deutschland Ländersache und entsprechend uneinheitlich geregelt. Nordrhein-Westfalen gehört mit Brandenburg zu den einzigen Bundesländern in Deutschland, die den 30. September als Einschulungsstichtag festgelegt haben. In Bayern und Niedersachsen haben inzwischen einen „Korridor“ vom 1. Juli bis 30. September eingeführt. Hier entscheiden die Eltern nach Beratung und Empfehlung durch die Schulen frei, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder erst später eingeschult werden. In Baden-Württ emberg ist dies für 2022/23 geplant. Informationen zur Petition von Sylvia Montanino: www.openpetition.de/petition/online/rueckverlagerung-des-einschulungs-stichtags-in-nrw-vom-30-september-auf-den-30-juni#petition-main

Doch der hängt hinterher: 2020 tagte der Ausschuss bereits zwei Mal, doch die Petition landete bislang nicht auf der Tagesordnung. Wrodarczyk hat daher nachgelegt und die ehemalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft angeschrieben. „Ich spreche als Mutter zu Ihnen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlt“, schrieb sie. Eine Antwort steht noch aus.

26 von 1520 Mülheimer Kinder müssen mit Fünf oder knapp Sechs zur Schule

„Der Einschulungsstichtag muss wieder zurück auf den 30. Juni“, fordert Erzieherin Wrodarczyk und möchte, „dass die da oben mal Vollgas geben“. Ob noch in diesem Jahr mit einer Änderung zu rechnen ist, ist allerdings fraglich. So werden zum Schuljahr 2020/21 voraussichtlich 1520 Kinder an 22 Mülheimer Grundschulen eingeschult, teilt Stadtsprecher Volker Wiebels mit. „Von diesen 1520 Kindern werden 26 Kinder vorzeitig eingeschult. Der Anteil dieser vorzeitig eingeschulten Kinder bewegt sich somit wie in den vergangenen Jahren auch zwischen einem und zwei Prozent eines Einschulungsjahrgangs.“

Warum also gibt es überhaupt diesen Druck zur frühen Einschulung? Denn ins Gewicht fielen diese 26 Kinder auch dann nicht, wenn sie erst später eingeschult und im Kindergarten bleiben würden: Plätze wären für sie da. Bei 89 städtischen und nicht-städtischen Einrichtungen – so der Stadtsprecher – könnte „aus dem Verbleib dieser Kinder in den Kitas kein struktureller Fehlbedarf abgeleitet werden“.