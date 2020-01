Mülheimer Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten

Mülheim. In Dümpten und in Mülheims City gab es laut Polizei in den vergangenen Tagen Unfallfluchten. Jetzt werden Zeugen gesucht, die was gesehen haben.

Mülheims Polizei bittet aktuell um Hinweise zu zwei Verkehrsunfallfluchten aus den vergangenen Tagen.

Die erste datiert vom Freitag vergangener Woche (24. Januar). Ereignet hat sie sich zwischen 16 und 16.15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Mannesmannallee. Dort hatte eine 55-Jährige ihren blauen Skoda Fabia nahe der Zufahrt an der Mannesmannallee abgestellt. Als sie nach ihrem Einkauf zum Auto zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen an der hinteren, linken Stoßstange fest. Vermutlich hatte ein Unfallflüchtiger das Fahrzeug beim Rangieren in einer Parklücke touchiert, hieß es dazu.

Polizei stellte am Unfallort Glasscherben sicher

hier gibt es mehr artikel, bilder und videos aus mülheimEin weiterer Fall ist aktenkundig für den Parkplatz unterhalb der Konrad-Adenauer Brücke. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte dort am Samstag, 25. Januar, zwischen 8 und 14 Uhr vermutlich beim Rangieren einen orangefarbenen Ford Fiesta und flüchtete. Auf der gesamten rechten Fahrzeugseite fanden sich später mehrere Dellen und Kratzer. Am Boden wurden diverse Scherben gefunden – vermutlich vom Rücklicht des Unfallflüchtigen.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen: 0201/829-0.