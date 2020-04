Mülheimer Polizei überwacht das Tempolimit: Elf Fahrverbote

Mülheim. Die Polizei hat in der vergangenen Woche in Mülheim 3960 Fahrzeuge gemessen. Vor allem auf der Obere Saarlandstraße wurden Temposünder erwischt.

Die Polizei Essen/Mülheim hat in der vergangenen Woche an 18 verschiedenen Messpunkten in beiden Städten das Tempolimit überprüft. „Viele Autofahrer“, so das polizeiliche Fazit, „versetzten sich durch vermeidbare, aber massive Geschwindigkeitsverstöße selbst in die Bredouille.“ Die Folgen: Geldbußen, Punkte und Fahrverbote. Allein in Mülheim gab es elf.

Mülheim: Auf der Obere Saarlandstraße an zwei Tagen neun Fahrverbote verhängt

In Essen und Mülheim wurden von der Polizei an fünf Tagen insgesamt 17.993 Fahrzeuge überprüft und 687 Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden 18 Fahrverbote verhängt, davon elf in Mülheim.

Ein Autofahrer hatte auf der „Obere Saarlandstraße“ fast doppelt so viel auf dem Tacho wie dort erlaubt ist. Mit 98 km/h wurde er gemessen, bei einem Tempolimit von 50 km/h. Das, so die Polizei, ziehe ein Fahrverbot nach sich. Insgesamt wurden an der dortigen Messstelle an zwei Tagen insgesamt neun Fahrverbote verhängt.

Auch auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Mülheim wurde gerast

Jeweils ein Fahrverbot brachten Geschwindigkeitsmessungen auf der Konrad-Adenauer Brücke, wo ein Pkw mit 94 km/h gemessen wurde, sowie an der Kölner Straße, wo jemand 89 km/h fuhr. Allein in Mülheim wurden insgesamt 3960 Fahrzeuge gemessen und 203 Regelverstöße festgestellt.

Die Polizei wird weiterhin das Tempolimit mit moderner Technik kontrollieren, so die Essener Behörde, die an gegenseitigen Rücksichtnahme und vor allem an die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen appelliert.