Mülheimer Röhrengarde: 200 Narren feiern fröhlich-familiär

Fröhlich und familiär - so macht Karneval Freude. Und so erlebten ihn 200 Mülheimer beim volkstümlichen Karnevalsfest, zu dem die Röhrengarde am Samstagabend in die Aula der Realschule Stadtmitte eingeladen hatte. „All unsere 100 Mitglieder helfen heute mit, ob auf der Bühne oder am Buffet, damit unsere Veranstaltung gelingt“, freute sich die Vorsitzende der Gesellschaft Elli Schott.

Vom Schlumpftanz bis zur Fiesta Mexicana

Die von ihrer Tochter Melanie und von Birgit Ruthe trainierten Tanzgarden der Silber-Blauen ließen die Jecken-Herzen ebenso höherschlagen wie das flotte Schlagerpotpourri, das der von Almut Witt und Thomas Becker geleitete Musikzug der Röhrengarde intonierte. Die Tanzshows der Röhrengarde reichten vom Schlumpftanz der Kleinen über die Fiesta Mexicana der Großen bis hin zur neuen Müttergarde The Crazy Weibs.

„Es wird viel von Inklusion geredet. Aber hier wird sie wirklich gelebt. Wir sind hier mittendrin und werden sehr herzlich und mit viel Zuneigung empfangen“, betonte Friedhelm Thissen, der im Dorf der Theodor-Fliedner-Stiftung den Wohnbereich für Menschen mit Behinderung leitet. 40 Dorf-Bewohner und sechs Mitarbeiter der Theodor-Fliedner-Stiftung waren gerne mit von der närrischen Partie und sorgten mit ihren tollen Kostümen für Farbtupfer im Saal. Ihnen brauchte Moderator und Sänger Thomas Straßmann, den sich die Röhrengarde von der KG Blau Weiß ausgeliehen hatte, nicht zweimal sagen: „Ihr dürft alles machen, was ihr wollt. Nur nichts machen geht nicht.“

Bauchredner Tim Becker brachte bei der Karnevalssitzung der KG Röhrengarde Silber-Blau die Zuschauer zum Lachen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

46 Menschen aus Fliedner-Dorf feiern mit

Da schnappte sich der feurige Mexikaner Michael gleich Stadtprinzessin Josephine, um mit ihr vor der Bühne zu tanzen, während Straßmann zum Beispiel den Brings-Hit: „So lang wir noch am Leben sind“ anstimmte. Und Dorfbewohner Justin (16) legte als Straßmanns Background-Tänzer eine exzellente Show aufs Bühnenparkett. Kein Wunder, dass Straßmann meinte: „Mensch! Ich freue mich schon, wenn wir am 26. Januar bei euch und mit euch in Selbeck Dorfkarneval feiern.“

Ein echter Gewinn für das Karnevalsfest der Röhrengarde waren auch Bauchredner Tim Becker und sein Plüschhase, der kurzweilig über sein turbulentes Berufsleben als Osterhase und Versuchskaninchen plauderte.