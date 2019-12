Mülheimer schicken Musikinstrumente nach Kolumbien

Medellin – die kolumbianische Großstadt ist hierzulande immer noch vor allem durch ihr brutales Drogenkartell und ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt. Aber: Die Metropole mit 2,5 Millionen Einwohnern befindet sich im Wandel. Schon 2013 wurde sie vom Wall Street Journal zur innovativsten Stadt der Welt ernannt. „Und sie bietet eine riesige und facettenreiche Szene an Musikern und Künstlern“, weiß Hans-Uwe Koch von der Regler Produktion. Genau deshalb unterstützen die Betreiber der Freilichtbühne nun auch ein besonderes Kultur-Projekt in Medellin.

Punkband „Bluttat“ hat in Kolumbien Kultstatus

Hans-Uwe Koch ist gerade aus Kolumbien zurück. Mit seiner Punkband „Bluttat“ (gegründet in den 80ern, mit Ralph Mertingk, Anja Mülders, Jörg Ramin) hat er dort mehrere Konzerte gegeben, die Gruppe hat unter anderem als Top-Act bei einem Festival vor 9000 Besuchern gespielt. „Es ist kurios. Hier in Deutschland waren und sind wir eine lokal und regional bekannte Band, in Kolumbien haben wir seit vielen Jahren Kultstatus. Die Leute mögen Punkmusik und können unsere Songs mitsingen“, erzählt er.

Kolumbianische Kinder sollen in der freien Musikschule ein Instrument erlernen. Im Bild: ein kleiner Junge mit Holzgitarre. Foto: Koch

Über die Jahre hinweg haben Koch und Co. auch viele Kontakte zu kolumbianischen Musikern geknüpft, haben zusammen mit ihnen auf der Bühne gestanden. „Unser Ziel war es immer, nicht nur Auftritte mit den einheimischen Musikern zu machen, sondern auch lokale Projekte zu unterstützen“, sagen sie.

Kinder erhalten unentgeltlich Musikunterricht

Gemeinsam kam man auf die Idee, in Robleda (einem Stadtteil Medellins) eine freie Musikschule aufzubauen, in der Kinder ohne Entgelt Instrumentalunterricht bekommen und ganz verschiedene Stilrichtungen kennenlernen sollen. Denn: Viele Familien dort können sich Musikunterricht einfach nicht leisten. „Kolumbien ist zwar im Umbruch, es gibt aber viele soziale, wirtschaftliche und politische Probleme“, berichtet Hans-Uwe Koch.

Bei seinem Aufenthalt im November 2019 habe es mehrere Treffen mit dem Bürgermeister von Robledo gegeben, man habe mit dem Kultursekretariat Medellins und kolumbianischen Musikerkollegen eine Kooperation vereinbart. Letztere wollen sich künftig als Lehrer an der Musikschule engagieren, die Eröffnung ist schon für Ende März geplant.

Gesucht werden Instrumente und technisches Zubehör

Neben dem Instrumentalunterricht soll es in der Schule auch Angebote in den Bereichen Gesang, Musiktheorie, Tontechnik und Lichttechnik geben. „Basis für diese Arbeit sind natürlich Musikinstrumente und technisches Zubehör wie zum Beispiel Boxen, Verstärker, Mikrofone oder Kabel“, erläutert Hans-Uwe Koch. Und diese „Zutaten“ will man in Mülheim sammeln und nach Medellin schicken:

Der Stadtteil Robledo in der Metropole Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, schmiegt sich an den Hang. Foto: Koch

„Wer also im Hobbykeller noch eine Gitarre hat, die er nicht mehr nutzt, kann sie uns gerne spenden.“ Jedes noch funktionstüchtige Instrument – von der Flöte bis zum E-Piano – sei willkommen. „Wir unterziehen die gespendeten Sachen einer Generalüberholung, bevor wir sie wegschicken“, erklären die Regler. Ein zentraler Abgabe- und Lagerort werde noch bekannt gegeben (siehe Info-Box).

Kultur-Projekt Spenden & Informationen Im Februar und März 2020 sollen die gespendeten Instrumente und das Zubehör nach Medellin geschickt werden. Wo in Mülheim sie abgegeben werden können, wird noch in unserer Zeitung bekannt gegeben. Informationen gibt es auch bei Hans-Uwe Koch unter 01784573936. Auch Geldspenden, die für Versand, Versicherung. usw. benötigt werden, sind willkommen. Es gibt ein Spendenkonto: Regler Produktion e.V., Sparkasse Mülheim an der Ruhr, IBAN: DE58 3625 0000 1175 8831 06. Verwendungszweck: Musikschule Medellin.

Spender und Empfänger in Kontakt bringen

Die Spendenaktion soll möglichst auch persönliche Kontakte schaffen. Jeder Spender kann ein Foto von sich mitbringen, es soll dem Empfänger des Musikinstrumentes ausgehändigt werden – damit er sich, wenn er Lust hat, mit dem Absender aus Übersee in Verbindung setzen kann.