Mülheim. Hermann-Josef Hüßelbeck ist tot. Er verstarb unerwartet am Freitag, wie der MCC Rot-Weiß mitteilt. Viele trauern um den Bezirksbürgermeister.

Mülheimer trauern um Hermann-Josef Hüßelbeck

Hermann-Josef Hüßelbeck ist tot. Der Bezirksbürgermeister für die Stadtteile links der Ruhr ist nach Auskunft des Karnevalvereins MCC Rot-Weiß am Freitag plötzlich und unerwartet gestorben. Der CDU-Politiker und begeisterte Karnevalist, der sich in vielen Bereichen der Stadtgesellschaft vorbildhaft engagiert hat, wollte heute mit dem diesjährigen Kinderprinzenpaar in die Session starten. Nicht nur die Karnevalisten trauern um Hermann-Josef Hüßelbeck, sondern viele Mülheimer. Ein ausführlicher Nachruf folgt.