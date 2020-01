Mülheim. Bei Großveranstaltungen in der Mülheimer Innogy-Halle werden Parkplätze am Südbad gesperrt. Eine Wasserballmannschaft ist darüber ziemlich sauer.

Mülheimer Wasserballer ärgern sich über leere VIP-Parkplätze

Bei den NRW-Traditionsmasters in der Innogy-Sporthalle hatten am Wochenende Tausende ihren Spaß, Zuschauer wie Fußballer. Nicht amüsiert waren dagegen die Wasserball-Herren des WSF 1912, die jeden Sonntagmittag im Südbad trainieren. Sie sind sauer, weil der Parkplatz am Schwimmbad erstens für Gäste reserviert war und zweitens zu weiten Teilen leer geblieben ist.

Einer von ihnen, Holger Niewind, geht jetzt in die Offensive. Er meint: „Hier leiden Mülheimer Familien und aktive Sportler unter der Sperrung eines Parkplatzes, die nicht einmal rechtmäßig ist, für ein paar VIPs.“ Seine Kritik hat Niewind in einer Mail formuliert, die unter anderem an den Geschäftsführer der SWiMH GmbH adressiert ist, die das Südbad betreibt, an die Führung des eigenen Vereins sowie an den Tauch-Sport-Club Mülheim. Er spricht, wie er sagt, im Namen seiner ganzen Mannschaft.

„Familien und Sportler leiden unter Sperrung für ein paar VIPs“

Die Sperrung sei nicht in Ordnung, findet der Wasserballer, denn Parkflächen seien in der Betriebsgenehmigung des Bades vorgeschrieben, bei einer Sperrung müssten Ausweichflächen zur Verfügung gestellt werden. „Dies passiert nicht.“

Folge: Der Parkdruck rund um die Schwimm- und Sporthalle führe „immer wieder zu absolut chaotischen Zuständen“. Auch Feuerwehrzufahrten würden blockiert. Da es keine Ausweichplätze in der Umgebung gibt, müssten die Schwimmbadbesucher sehen, wo sie bleiben. „Nun ist es aber so, dass vormittags Familien mit kleinen Kindern und viel Gepäck zum Bad reisen“, berichtet Niewind, „mittags aktive Schwimmer und Wasserballer, nachmittags Taucher, die aufgrund der Sperrung ihr ganz erhebliches Gepäck, Sauerstoff-Flaschen u.ä., quer durch Mülheim schleppen müssen.“

Was er speziell kritisiert: Auch die Schwerbehindertenparkplätze am Südbad werden bei Großveranstaltungen gesperrt. Er habe selber erlebt, dass einem gehbehinderten Sportler die Zufahrt verweigert wurde, weil der Ordner auch per Funkgerät niemanden erreicht habe, der ihm bei der Entscheidung geholfen hätte.

Besucher mit Schwerbehindertenausweis dürfen parken

Solche Fälle sollten eigentlich nicht vorkommen, erklärt Martina Ellerwald, Leiterin des Mülheimer Sportservice (MSS), der die Innogy-Halle verwaltet. Die Sachlage sei klar: „Die Ordner müssen Besucher mit Schwerbehindertenausweis dort parken lassen.“ Grundsätzlich, so Ellerwald, seien es aber nur ganz wenige Großveranstaltungen im Jahr, für die der Parkplatz gesperrt würde. „Die Termine werden rechtzeitig vorher bekannt gegeben, auch die Vereine informiert, damit sie sich darauf einstellen können.“ Die Clubs würden dies auch tolerieren.

Es geht nur um fünf Tage im Jahr

Laut David Lohmann, Veranstaltungsmanager beim MSS, sind es lediglich fünf Tage im Jahr, an denen der Parkplatz am Südbad für die Öffentlichkeit gesperrt wird. „Bei den Traditionsmasters etwa erhalten viele Ehrengäste Parkkarten, natürlich kann es sein, dass nicht alle kommen.“ Bei den Yonex German Open, der großen Badminton-Meisterschaft, würden ungenutzte reservierte Parkplätze durchaus für die Allgemeinheit geöffnet. „Bei eintägigen Veranstaltungen geht das nicht.“ Das grundsätzliche Problem, die chronische Parkplatznot im Viertel, kennt der MSS natürlich auch.