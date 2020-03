Mülheimer zeigt Polizisten Stinkefinger - Psychiatrie

Mettmann/Mülheim. Ein berauschter 29-jähriger Autofahrer aus Mülheim hat Polizisten in Mettmann den Stinkefinger gezeigt. Es kam zu einer Verfolgungsjagd.

Ein 29-Jähriger aus Mülheim soll in Mettmann eine rote Ampel überfahren und dabei den Beamten in einem Streifenwagen den Mittelfinger gezeigt haben. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei beschleunigte und bremste der 29-Jährige auffallend stark und fuhr in Schlangenlinien.

Die Polizisten konnten den Mülheimer, der in einem VW Polo unterwegs war, schließlich auf der Düsseldorfer Straße überholen und blockieren. Der 29-Jährige räumte ein, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Laut Polizei stand er „ganz erheblich unter Drogeneinfluss“. Außerdem entdeckten die Beamten ein verbotenes Messer und einen Schlagstock in dem Polo.

Gegen den Mülheimer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weil er sich psychisch auffällig gezeigt habe, wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen. (mit dpa)