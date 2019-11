Mülheimerin (85) trifft mutmaßliche Einbrecherin vor Gericht

Mülheim. Am Landgericht Duisburg traf eine 85-jährige Mülheimerin nun jene Frau wieder, die verantwortlich gemacht wird für einen brutalen Raub an ihr.

Eine 85-jährige Frau wurde am 11. September 2017 in ihrem Haus in Speldorf von Einbrechern überrascht. Sie schlugen die Rentnerin, forderten Geld und Wertsachen und sperrten sie am Ende in ein Badezimmer ein. Eine der mutmaßlichen Täterinnen steht nun wegen bandenmäßiger schwerer räuberischer Erpressung, Körperverletzung, und Freiheitsberaubung vor dem Landgericht Duisburg.