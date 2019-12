Mülheim. Zum zehnten Mal ruft der Nabu zur „Stunde der Wintervögel“ auf. Vom 10. bis zum 12. Januar können Mülheimer eine Stunde Vögel zählen und melden.

Nabu ruft auch in Mülheim zur Vogelzählung im Winter auf

Bereits im zehnten Jahr rufen der Nabu und seine Naturschutzjugend Naju zur „Stunde der Wintervögel“ auf. In diesem Jahr vom 10. bis zum 12. Januar bundesweit. Vogelinteressierte können eine Stunde lang Vögel beobachten, zählen und melden.

Wie haben sich die trockenen Sommer auf die Mülheimer Vogelwelt ausgewirkt?

„Nach dem zweiten Rekordsommer in Folge könnte die Zählung Aufschluss darüber geben, wie sich anhaltende Dürre und Hitze auf die heimische Vogelwelt auswirken“, sagt Heinz Kowalski, Vogelexperte des Naturschutzbundes (Nabu) NRW. „Je mehr Menschen mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse.“ Erwartet werden interessante Erkenntnisse über den Eichelhäher, den „Polizisten“ des Waldes. Kowalski: „Im September gab es über zehnmal so viele Vögel wie jeweils im gleichen Monat der vergangenen sieben Jahre.

Mehr Eichelhäher als in den Vorjahren werden erwartet

Im Oktober registrierten Vogelzugzählstationen sogar 16 Mal so viele Eichelhäher.“ Als Grund vermuten Ornithologen, dass 2018 in Nordosteuropa besonders viele Eicheln herangereift sind. So konnten deutlich mehr Eichelhäher den vergangenen Winter überleben und in diesem Jahr brüten. Viele Vögel sind nun zu uns gezogen, weil in ihren Herkunftsgebieten nicht mehr genug Nahrung vorhanden ist. Die ‚Stunde der Wintervögel‘ könnte zeigen, wo diese Eichelhäher geblieben sind.

Die Zählung ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Jeder kann eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen. Von einem Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können unter www.stundederwintervoegel.de bis 20. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 11. und 12. Januar von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 1157-115 geschaltet.

Bei der letzten großen Vogelzählung im Januar 2019 beteiligten sich in NRW über 26.000 Menschen. Der Haussperling stand damals auf Platz 1 als häufigster Wintervogel, Kohlmeise und Blaumeise folgten auf Platz zwei und drei.