Neuer Ausbildungskurs startet im Januar

Im Januar beginnt ein neuer Ausbildungskurs gemeinsam mit dem Kirchenkreis Essen. Wer sich als Notfallseelsorger engagiert, soll mindestens 35 Jahre alt und Mitglied in einer christlichen Kirche sein sowie bereit, mindestens 14 Einsatzschichten pro Jahr in der Rufbereitschaft zu übernehmen.

Mit den rund 30 Ehrenamtlichen arbeiten 19 Pfarrer zusammen. „Die Ehrenamtlichen bereichern unser Notfallseelsorge-Team in ganz besonderer Weise“, sagt Pfarrer Guido Möller, der die Notfallseelsorge in Mülheim hauptamtlich koordiniert. „Sie sind Lehrer, Rentner, Selbstständige, Sozialpädagogen und Kaufmann, und bringen ihre persönliche Perspektive in die Arbeit ein. Diese Vielfalt tut uns gut.“

Der Hoffnungspreis des Kirchenkreises an der Ruhr und die Nikolaus-Groß-Medaille des katholischen Stadtdekanats sind mit einem Preisgeld von je 1500 Euro verbunden. Infos zur Notfallseelsorge: www.kirche-muelheim.de