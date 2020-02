Neueröffnung am Valentinstag

Am Freitag, 14. Februar, freut sich das Prümer-Team im „Jürgens“, ab 10 Uhr auf treue und neue Kundinnen. Im frisch renovierten Ladenlokal wird dann zwei Tage (Freitag, 10 bis 18.30, Samstag, 10 bis 15 Uhr) die Neueröffnung gefeiert. Das Model „Nicole“ zeigt sich an beiden Tagen in Outfits aus der neuen Frühjahrskollektion.

Die beiden langjährigen Jürgens-Mitarbeiterinnen Gaby Volkhardt und Rosi Federhehn werden auch künftig die Kundinnen beraten. Kirsten Sauerbier, die zuvor die RRZ-Filiale von Prümer leitete, wird neue Filialchefin am Löhberg.