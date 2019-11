Mülheim. Der Nikolaus kommt an Bord der Weißen Flotte. An vier Tagen verteilt er Nikolaustüten an die Kinder. Die Eltern erhalten Kaffee und Kuchen.

Nikolaus beschenkt Kinder auf der Weißen Flotte in Mülheim

Der Nikolaus kommt an Bord, er will auf den Schiffen der Weißen Flotte kleine Leute mit Nikolaustüten erfreuen, für die Großen gibt es Kaffee und Kuchen. Das Ticket für Erwachsene kostet 16 Euro, für jedes erste Kind (bis 14 Jahre) 10 Euro und für jedes weitere Kind 7,50 Euro. Da der Nikolaus jedem Kind etwas Persönliches sagen kann und will, können die Eltern Fragebögen in der Touristinfo an der Schollenstraße 1 holen und ausfüllen.

Vier Termine mit dem Nikolaus

Im Fahrpreis sind neben der Schifffahrt, die Nikolaustüte und ein Stück Kuchen sowie eine Tasse Kaffee enthalten. Für die kleinen Fahrgäste mit Appetit auf Kuchen ist eine zusätzliche Vorbestellung nötig. An folgenden vier Terminen kann man mit dem Nikolaus in See stechen: 3., 4., 5. und 6. Dezember, jeweils um 17 Uhr ab Wasserbahnhof.

Ein weiterer Tipp für Freunde der Weißen Flotte: Die Tickets für alle Tageskreuzfahrten der Saison 2020 gibt es ab 9. Dezember im Vorverkauf online sowie in der Touristinfo. Bis zum 23. Dezember gibt es dort zehn Prozent Frühbucherrabatt. Alle Infos zu Linien-, Tageskreuz- und Charterfahrten gibt es unter weisse-flotte-muelheim.de oder 4558130. Ab 16. Dezember ist das Büro der Ruhrschifffahrt nicht besetzt. Charteranfragen werden dann unter 4558100 entgegengenommen.