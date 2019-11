Pâtisserie an Mülheimer Leineweberstraße ist wieder geöffnet

Mülheim. Kurz nach der Neueröffnung musste die Pâtisserie Oujda an der Mülheimer Leineweberstraße wieder schließen. Nun gibt es Positives zu berichten.

Mitte des Jahres freuten sich Kouider Haimami und seine Frau Naima El-Badaouis über die Neueröffnung ihrer Pâtisserie Oujda an der Leinweberstraße 52. Nur kurze Zeit später, genauer rund einen Monat später, musste das Ehepaar sein Geschäft wieder schließen.

Prüfung vor der Handwerkskammer Düsseldorf abgelegt

Der Grund: fehlende Genehmigungen. Doch die beiden haben nicht aufgegeben – und vermelden stolz: „Wir haben wieder geöffnet.“

Wegen großer Veränderungen in den Räumlichkeiten fehlte den Inhabern ein gültiger Bau- und Nutzungsänderungsantrag. Die Räume an der Leineweber waren zuvor als An- und Verkaufsladen für Schmuck genutzt worden. „Wir mussten lange auf die Genehmigung warten“, berichtet Kouider Haimami.

„Wir haben leider viele Verluste gehabt“

Ein weiterer Punkt: Naima El-Badaouis hatte nicht den nötigen Meistertitel. Denn der ist eine der Voraussetzungen, um ein solches Geschäft überhaupt eröffnen und führen zu können. Das Ehepaar handelte kurzerhand – mittlerweile hat Naima El-Badaouis auch ihre Prüfung vor der Handwerkskammer Düsseldorf abgelegt.

Einer Wiedereröffnung stand dann nichts mehr im Wege. „Wir haben leider viele Verluste gehabt“, berichtet Kouider Haimami aber auch über die Zeit, in der ihre Pâtisserie Oujda geschlossen war. Nun blicken er und seine Frau zuversichtlich in die Zukunft – sie freuen sich darauf, dass sie ihre Kunden wieder mit allerhand köstlichen Süßspeisen versorgen können.