Personal wird noch gesucht

Für das neue Lokal an der Leineweberstraße wird noch Personal gesucht: Pizzabäcker, Küchenhelfer, Servicekräfte. Zwei Hauptköche wurden schon gefunden, heißt es.

Laut Geschäftsführer Denis Ivošević wurden auch die Arbeitsagenturen in Mülheim und Nachbarstädten angesprochen. Infos per Mail an: salute@chicago-muelheim.de.