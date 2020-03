Polizei Mülheim warnt vor neuen Trickbetrüger-Maschen

Mülheim In sozialen Medien geht das Gerücht um, falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes würden an Türen klingeln. Polizei: Betrüger sind anpassungsfähig

Sind in Mülheim just falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterwegs? In den sozialen Medien geht derzeit das Gerücht herum, dass Menschen mit Mundschutz und Schutzanzug von Tür zu Tür wandern, und im Namen des Gesundheitsamtes Menschen auf den Coronavirus testen wollen. In welchen Stadtteilen sie gesehen wurden, wird dabei allerdings nicht erwähnt.

Falsche Feuerwehrmänner in Essen unterwegs

Ob es sich um eine berüchtigte Fake-News handelt, ist derzeit unklar. Hinweise sind bei der Polizei Essen/Mülheim über diese neue Gauner-Masche noch nicht eingegangen. Polizeisprecher Ulrich Fassbender zeigt sich jedoch wenig überrascht, denn vor einigen Tagen versuchten Gauner als vermeintliche Feuerwehrmänner in Essen ihr Glück: "Ganoven sind anpassungsfähig und nutzen die Ängste der Menschen aus."

Die Polizei rät bei Verdacht, nicht die Tür zu öffnen sondern die Polizei unter 110 anzurufen. "Wir schicken sofort einen Streifenwagen raus", versichert der Polizeisprecher. (devo)