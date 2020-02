Mülheim. Polizei nahm einen Mann in seiner Mülheimer Wohnung fest und beschlagnahmte Drogen. Sechs weitere Personen wurden dort beim Konsum überrascht.

Polizei nimmt Mann in Wohnung fest und beschlagnahmt Drogen

Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen mutmaßlichen Drogendealer in seiner Wohnung an der Heidestraße fest und beschlagnahmte eine nicht geringe Menge Marihuana. Die Polizei hatte zuvor einen Hinweis erhalten, dass in der Wohnung womöglich Drogen konsumiert werden.

Schon im Hausflur rochen die Polizeibeamten Marihuana. Als ein 48-Jähriger ihnen seine Wohnungstür öffnete, habe sich der Geruch noch verstärkt, so die Polizei. In der Wohnung hielten sich weitere sechs Personen im Alter von 19 bis 38 Jahren auf, die dort Betäubungsmittel konsumierten. Bei der Durchsuchung wurden Drogen, teils schon für einen Verkauf entsprechend verpackt, sowie diverse Utensilien, die zum Drogenkonsum und -handel genutzt werden, gefunden. Ein Spürhund unterstützte die Beamten bei der Durchsuchung. Neben den Betäubungsmitteln wurden zwei Schreckschusspistolen samt Munition und eine dreistellige Geldsumme beschlagnahmt.

Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und kam über Nacht ins Essener Polizeigewahrsam. Das Drogendezernat ermittelt.