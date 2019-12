Ein junger Mann wurde in Mülheim festgenommen. Das Foto ist ein gestelltes Symbolbild.

Kriminalität Polizeihund stellt Verdächtigen in Mülheim nach Einbruch

Mülheim. Unbekannter brach in Kiosk an der Auerstraße ein und flüchtete. Polizeihund stöberte verdächtigen jungen Mann in einer Mülheimer Grünanlage auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeihund stellt Verdächtigen in Mülheim nach Einbruch

Unbekannte Täter brachen am Sonntagabend gegen 23.35 Uhr in einen Kiosk auf der Auerstraße in der Innenstadt ein. Anwohner, die durch das Geräusch des zersplitternden Fensters aufmerksam wurden, alarmierten sofort die Polizei.

Hund stöbert verdächtigen Mann in einer Mülheimer Grünanlage auf

Ein verdächtiger junger Mann, den Zeugen als groß und stabil beschrieben hatten, konnte zunächst flüchten. Mülheimer Polizisten fahndeten sofort nach dem Flüchtigen, unterstützt von einem aus Essen kommenden Diensthundeführer mit seinem Hund. In einer nahe gelegenen Grünfläche stöberte der Polizeihund einen Verdächtigen auf.



Der Hundeführer nahm den 21-jährigen Mülheimer wegen dringendem Tatverdacht fest. Das Kriminalkommissariat 32, zuständig für Einbruchsdelikte, hat die polizeilichen Ermittlungen übernommen und unterstützt die Duisburger Staatsanwaltschaft bei der Vorführung des bereits einschlägig bekannten 21-Jährigen. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.