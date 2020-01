Die Polizei hat in Mülheim einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen.

Mülheim. Ein 40 Jahre alter Drogendealer aus Mülheim ist von der Polizei auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizisten nahmen auch einen Käufer fest.

Polizisten erwischen Mülheimer Drogendealer auf frischer Tat

Zivile Beamte haben am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer in Mülheim überführt. Ihnen war vorher ein verdächtiges Fahrzeug an der Friesenstraße mit zwei Männern (26 und 32 Jahre) aufgefallen.

Der 32 Jahre alte Beifahrer verließ mehrfach das Auto, ging zu einer Wohnung, klingelte aber nicht. Nach einer Dreiviertelstunde, gegen 17 Uhr, öffnete der 40 Jahre alte Bewohner die Tür und ging mit dem 32-Jährigen zu einem Parkplatz. Dort übergab der 32-Jährige dem 40-Jährigen einen Geldschein und bekam dafür zwei Gegenstände überreicht.

Drogen in der Wohnung des Mülheimers gefunden

Der 32-Jährige fuhr anschließend mit dem 26-Jährigen in Richtung Oberhausener Straße. Dort hielten die Beamten das Fahrzeug an und fanden sogenannte „Bubbles“ mit Betäubungsmitteln. Beide Männern wurden mit zur Wache genommen, konnten diese aber nach Abschluss der Vernehmung wieder verlassen.

Eine Richterin ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 40-Jährigen an. Die Polizisten fanden mehrere „Bubbles“ sowie Druckleistentütchen mit diversen Betäubungsmitteln. Die Betäubungsmittel sowie verbotene Messer und aufgefundenes Bargeld stellten die Zivilpolizisten sicher. Ein Diensthund unterstützte die Durchsuchungsmaßnahmen. Der 40-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.