Premiere am 14. Februar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere am 14. Februar

Mit „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ bringen Stephanie von der Marwitz und Sebastian Klein ihr inzwischen dreizehntes Musical an der Gesamtschule Saarn zur Aufführung.

Die Premiere findet statt am 14. Februar um 19.30 Uhr im Forum der Gesamtschule an der Ernst-Tommes-Straße 14.