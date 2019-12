Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prioritätenliste der Stadt

Die Prioritätenliste der Stadt ist aktuell in den Fokus geraten, weil einige Sanierungsmaßnahmen verschoben werden sollten, um die Finanzierung der VHS-Sanierung zu sichern. Das allerdings hat der Rat abgelehnt.

Sollte sich an der Entscheidung nichts ändern, wird die Prioritätenliste mit dem aktuellen Stand umgesetzt. Demnach soll die Mensa der Gesamtschule Saarn zum Schuljahr 2023/2024 eingeweiht werden. Die Sanierungsmaßnahmen in der Martin-von-Tours-Schule sowie der Grundschule an der Trooststraße sollen 2022 abgeschlossen sein.