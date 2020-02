Qualifikation für Landeswettbewerb

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wurde diesmal von der Duisburger Musikschule organisiert. Die weit über 100 Teilnehmer aus Duisburg, Dinslaken, Oberhausen und Mülheim traten in den Altersgruppen AG I (*2012 und später) bis AG VI (*1999-2001) in den Solo-Kategorien Klavier, Harfe und Gesang sowie bei verschiedenen Ensemblewertungen an.

Dort gewann aus Mülheim u.a. ein mit vier jungen Damen besetztes Bläser-Ensemble. Alle Preisträger (ab AG II), die 23 und mehr Punkte erzielten, sind für den Landeswettbewerb qualifiziert.