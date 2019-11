Reihenweise Verkehrsschilder in Mülheim-Raadt beschädigt

Mülheim. In Mülheim-Raadt sind mehrere Verkehrsschilder aus dem Boden gerissen worden. Vermutlich war es Vandalismus. Ein Bautrupp ist beauftragt.

Wer in den letzten Tagen an der Lilienthal- und oberen Zeppelinstraße in Raadt unterwegs war, hat sich vielleicht über schiefe oder umgefallene Verkehrsschilder gewundert. Sie wurden offenbar absichtlich beschädigt.

Auch dieses Vorfahrtsschild an der Zeppelinstraße wurde von Unbekannten gefällt. Foto: Dirk Hammerschmidt

Eine ganze Reihe von Schildern zwischen Flughafen und Hauptfriedhof hat es erwischt – von der Umweltzonen-Markierung an der Einmündung Dellberg bis zum Vorfahrtsschild auf Höhe der Neckelstraße. Teilweise wurden sie komplett herausgerissen und liegen auf dem Boden.

Bautrupp ist schon beauftragt

Vandalismus? Die Stadt Mülheim verweist auf Anfrage an den Landesbetrieb Straßen.NRW, denn die Zeppelinstraße (L 442) gehört zum Landesstraßennetz. Bei der Regionalniederlassung von Straßen.NRW geht man davon aus, dass die Verkehrszeichen gewaltsam beschädigt wurden. Die Autobahnmeisterei Duisburg hat schon einen Bautrupp beauftragt, die Schilder wieder aufzustellen.