Tarifvertrag Reinigungskräfte haben an Heiligabend oder Silvester frei

Mülheim. Zum ersten Mal werden die rund 1020 Reinigungskräfte in Mülheim einen Weihnachtsbonus bekommen. IG Bau will auch ein Weihnachtsgeld durchsetzen.

Für die größte Handwerkssparte in Mülheim ist es ein besonderer Advent, meldet die IG Bau: Zum ersten Mal werden die rund 1020 Reinigungskräfte in der Stadt einen Weihnachtsbonusbekommen. Sie haben in diesem Jahr entweder Heiligabend oder wahlweise den Silvestertag als bezahlten Arbeitstag frei.

„Von der Gebäudereinigerin über den Glas- bis zum Industriereiniger – wer trotzdem arbeitet, erhält als Weihnachtsprämie für diesen Tag einen 150-prozentigen Lohnzuschlag“, teilt die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG Bau Mülheim-Essen-Oberhausen mit. „Das gilt auch für den 24. oder 31. Dezember im nächsten Jahr“, sagt IG Bau-Bezirksvorsitzender Peter Köster.

Die Gewerkschaft will auch ein Weihnachtsgeld erreichen

Der Weihnachtsbonus ist Bestandteil des neuen Rahmentarifvertrags für das Gebäudereiniger-Handwerk. Noch gelte er nur für jene Reinigungskräfte, die in Innungsbetrieben arbeiten und Gewerkschaftsmitglied sind. Die IG Bau erwartet aber, dass der Rahmentarifvertrag schon bald für allgemeinverbindlich erklärt wird und dann für alle Beschäftigten der Branche gilt. Für die nächste Lohnrunde will die Gebäudereiniger-Gewerkschaft erstmals erreichen, dass die Beschäftigten in Zukunft auch ein Weihnachtsgeld bekommen.