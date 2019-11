Rocklegende Suzi Quatro kommt 2020 nach Mülheim

Mülheim. Rocklegende Suzi Quatro kommt 2020 zur „Ruhrbühne“ nach Mülheim. Ein exklusiver Vorverkauf startet am 1. Dezember in der Mülheimer Touristinfo.

Eine besondere Rocklegende wird 2020 auf der „Ruhrbühne“ stehen: Suzi Quatro will gemeinsam mit ihrer Band den Müga-Park in Mülheim zum Beben bringen.

Exklusiver Vorverkauf startet schon am 1. Dezember in der Mülheimer Touristinfo

Tanzstimmung ist garantiert, wenn die energiegeladene Queen of Rock über die Bühne fegt. Am Sonntag, 1. Dezember (verkaufsoffen), startet von 13 bis 18 Uhr der exklusive Vorverkauf in der Mülheimer Touristinfo an der Schollenstraße 1.

Die amerikanische Musikerin, geboren in Detroit und aufgewachsen in einer Musikerfamilie, ist eine Ausnahmekünstlerin, von der über 55 Millionen Platten weltweit verkauft wurden. Ihre größten Hits wie zum Beispiel „Can the Can“, „She’s in love with you“ oder „Devil Gate Drive“ sind weltweit bekannt. Aber auch als Schauspielerin stellte sie in verschiedenen englischen Serien und im Film „Naked Under Leather“ ihr Können unter Beweis.

Ruhrbühnen-Location im MüGa-Park erfuhr 2019 positive Resonanz

Vor Quatros großem Auftritt heizen Sweety Glitter & The Sweethearts – die selbst ernannte „beste Glam-Rock-Show Europas“ – den Besuchern kräftig ein. Das Konzert ist aufgrund der positiven Resonanz, welche die Ruhrbühnen-Location 2019 erfuhr, nun erneut im Müga-Park zu erleben. Die Tickets kosten 29,50 Euro im Vorverkauf und 32 Euro an der Abendkasse.

Alle, die die Tickets gerne zum Weihnachtsfest verschenken möchten, finden hierzu auch die passende Präsent-Kombi: Eine Geschenkbox (auf 100 limitiert) mit zwei Tickets, Verzehrmarken, zwei faltbaren Sitzkissen sowie einer Weihnachtsgrußkarte. Preis: 89 Euro.