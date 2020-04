Ruhr-Bischof Overbeck wirbt an Ostern für Solidarität

Mülheim. Bischof Franz-Josef Overbeck wirbt zu Ostern für Solidarität: Kosten der Krise sollten nicht einseitig Armen und Schwachen aufgebürdet werden.

Ein solidarisches Miteinander in der Gesellschaft ist für den Ruhrbischof gerade in der Corona-Krise eine Konsequenz aus der Osterfreude über die Auferstehung Jesu Christi. Gott zeige an Ostern, „dass er an seinem ,Ja‘ zum Leben bedingungslos festhält“, sagt der Bischof in seiner Osterbotschaft 2020. „Wir Menschen müssen aber das unsere hinzutun, zum Beispiel in der Solidarität mit anderen.“

Unterstützung für Arbeitslose, Hilfen für notleidende Unternehmen

Overbeck verweist auf die Unterstützung für Arbeitslose, Hilfen für notleidende Unternehmen und „die Stärkung einer Politik, die sich solide und mit Sachverstand der großen Probleme annimmt und nicht verführbar ist durch platte Parolen und durch Angstszenarien, die Menschen ausgrenzen“. Angesichts der großen Herausforderungen bleibe die Gesellschaft „nahe bei der Botschaft Jesu, wenn wir darauf achten, dass die Kosten der Krise, gerade im Blick auf die Verteilungsgerechtigkeit, nicht allein bei den Armen und Schwachen, den Arbeitslosen und den prekär Beschäftigten abgeladen werden. Und erst recht nicht bei denjenigen Beschäftigten, die derzeit die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft sicherstellen“, so Bischof Overbeck.

Christen lebten von der Zusage Gottes, dass sich die Hingabe an neue Aufgaben im Vertrauen auf Gott lohne. Das werde die Kraft sein, „die Christen benötigen werden, um in dieser schwierigen Lage konstruktiv, helfend, heilend, solidarisch und menschennah zu arbeiten und so ein praktisches Zeugnis österlichen Glaubens zu geben.“ In der aktuellen Situation brauche es aus Overbecks Sicht vor allem Mut zu Neuem. Es brauche Zuversicht, Krisen aller Art überwinden zu wollen.