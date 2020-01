Mülheim. Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat in Mülheim mehr Geschlechtergerechtigkeit gefordert. Die kirchliche Sexualmoral müsse überdacht werden.

Ruhrbischof fordert Überdenken der kirchlichen Sexualmoral

Mehr Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche und ein selbstkritisches Überdenken der kirchlichen Sexualmoral: Dazu hat sich Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am Montagabend beim Neujahrsempfang des Bistums in der katholischen Akademie Wolfsburg bekannt.

Unter dem Applaus von 350 Gästen aus allen Bereichen der Gesellschaft sagte der Bischof mit Blick auf den synodalen Reformweg der katholischen Kirche: „Ich will Entwicklung und Gestaltung. Wer Verantwortung hat, muss sie auch wahrnehmen. Aufgestoßene Türen dürfen nicht wieder vorschnell zugeschlagen werden.“ Damit hob Overbeck auf die zuletzt vom emeritierten Papst Benedikt angestoßene innerkirchliche Diskussion darüber ab, ob nur zölibatär lebende Männer oder auch Ehemänner und Frauen priesterliche Aufgaben in der katholischen Kirche übernehmen sollten.

Missbrauchsfälle: Machtausübung und Gewaltenteilung überdenken

Der Bischof räumte ein, dass sich angesichts der Missbrauchsfälle im Priesteramt auch die Frage von Machtausübung und Gewaltenteilung in der katholischen Kirche ganz neu stelle. Kirche und Gesellschaft empfahl Overbeck „eine konstruktive Diskussions- und Kritikkultur, die vom heiligen Geist und vom Respekt vor der Freiheit des anderen gespeist werden muss.“

Die gesellschaftliche Aufgabe der christlichen Kirchen sieht der Ruhrbischof darin: „Eine Kultur der Einheit zu schaffen, die die Grundfragen der Menschen anspricht und sie so zusammenbringt statt sie auseinander zu treiben.“

Monika Grütters: Kirchen als Brückenbauer

In der von Akademiedirektorin Judith Wolf moderierten Diskussion würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters Kultur und Kirchen als wichtige Identitätsstifter, Brückenbauer und als konstruktives Korrektiv unserer Gesellschaft. Die Christdemokratin, die auch dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) angehört, warnte vor einer „Verrohung unserer politischen Kultur“ und warb für einen pragmatischen und kompromissbereiten Politikstil, weil nur so Probleme gelöst werden könnten. Grütters war statt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gekommen, die aus dienstlichen Gründen absagen musste. Auch Kramp-Karrenbauer ist Mitglied des ZdK.

Der am Montagabend ebenfalls auf dem Podium mitdiskutierende Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte sieht unsere Gesellschaft „in der Phase in der Frühdigitalisierung, in der wie erst medienmündig werden müssen, um mit den neuen Medien vernünftig umgehen zu können.“ Trotz der AfD-Erfolge bewertet Korte Deutschland weiterhin als „stabilitätsfanatisch“ und als „durch die politische Mitte geprägt“.