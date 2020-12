Silvester in Mülheim: Ordnungsamt ist nicht im Einsatz

Mülheim. In der Silvesternacht wird das Mülheimer Ordnungsamt nicht kontrollieren. Die Polizei ist verstärkt unterwegs. Was erlaubt ist, was nicht.

Das Mülheimer Ordnungsamt wird in der Silvesternacht nicht im Einsatz sein. "Es gibt nichts zu kontrollieren, wir haben keine Hotspots ausgemacht", sagt Stadtsprecher Volker Wiebels. "Das ist nur eine Lage der Polizei." Die wiederum wird an Silvester verstärkt unterwegs sein.

Wie auch in den vergangenen Jahren werden mehr Kräfte als normalerweise auf den Straßen im Einsatz sein. "Wir haben außerdem eine Bereitschaftspolizei in der Hinterhand", sagt Sprecher Christoph Wickhorst. Die Lage sei schwierig einzuschätzen. Die Einsatzkräfte würden vor allem neuralgische Punkte ansteuern, wo sich Personen treffen könnten. In Mülheim gibt es allerdings keine Böller-Verbotszonen.

Appell der Polizei: Nicht feiern und sich am Riemen reißen

Die Polizei appelliert, wie es schon Stadtdirektor Frank Steinfort getan hat, an die Bürger, nicht zu feiern und der Polizei keinen Anlass zu geben, einschreiten zu müssen. "Wir hoffen, dass sich alle am Riemen reißen und die Füße stillhalten können", so Wickhorst. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte am Dienstagmittag bereits betont, dass die Polizei "konsequent gegen Menschen vergeht, die die Regeln in der Öffentlichkeit missachten".

Diese Regeln gelten in Mülheim für den öffentlichen Raum: