Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sinfoniekonzerte im neuen Jahr

Im neuen Jahr geht es am 17. Januar mit den Sinfoniekonzerten weiter. Zu Gast sind wieder einmal die Bergischen Symphoniker, das gemeinsame Orchester der Städte Remscheid und Solingen, mit Dirigent Daniel Huppert und Solist Xavier de Maistre an der Harfe. Es werden Werke von Dmitri Schostakowitsch, Reinhold Glière und Peter Tschaikowsky gegeben.

Die Deutsche Kammerakademie Neuss gastiert am 14. Februar in Mülheim. Es dirigiert Christoph Koncz, Solist ist am Klavier Alexander Krichel. Mit Werken von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart wollen die Musiker und Musikerinnen aus 16 Nationen ihr Mülheimer Publikum begeistern.