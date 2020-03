Jedes Jahr machen sich hunderte Mülheimer Schüler für das Hilfsprojekt "Wandern für Wasser" auf den Weg durch die Stadt. In diesem Jahr muss der Wandertag wegen der Corona-Krise ausfallen. Spenden für den Brunnenbau in Sambia wollen die Schüler trotzdem privat sammeln. Der Mülheimer Wasserforscher Prof. Dr. Mark Oelmann erklärt, warum das so wichtig ist.

Die Vereinten Nationen wollen mit dem Aktionstag auf weltweite Missstände und auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam machen. Das diesjährige Motto „Wasser und Klimawandel“ soll verdeutlichen, wie eng die Themen Natur, Klimawandel und Wasser zusammenhängen.

Klimawandel führt zu Wasserkrisen auf der ganzen Welt

Seit 2011 forscht der Professor für Wasser- und Energieökonomik an der Mülheimer Hochschule Ruhr-West (HRW) und verantwortet dort den Studiengang „Energie- und Wassermanagement (BWL)“. Er ist in vielen Funktionen der Wasser- und Abwasserwirtschaft in der ganzen Welt unterwegs, etwa in Albanien, Uganda, China oder Jordanien. "Dort berate ich in Themen der effizienten Wassernutzung", erklärt Mark Oelmann. Regelmäßig ist er auch in Schulen zu Besuch, um Kinder und Jugendliche über die Folgen des Klimawandels für die Wasserwirtschaft aufzuklären.

Denn die Folgen des Klimawandels sind gewaltig: Durch den Anstieg der Temperatur schmelzen Gletscher, und es kommt zum Anstieg der Meeresspiegel. "Grundwasservorkommen versalzen", weiß der Fachmann. "Menschen auf der ganzen Welt bekommen dadurch Probleme mit der Wasserversorgung." Durch zunehmende Extremwetterlagen wie Dürren und Überschwemmungen kommt es zudem zu Ernteausfällen - Hungersnöte und Probleme mit der Trinkwasserversorgung sind die Folge. "'Wasserkrisen' gehören zu den fünf größten Risiken mit den potentiell größten Auswirkungen innerhalb der nächsten 15 Jahre", warnt Oelmann.

Den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten

Der Wasserökonom weiß, was jeder Einzelne tun kann, um dem Klimawandel entgegen zu treten und damit auch den Wasserkrisen. Es gelte, den eigenen Wasser-Fußabdruck möglichst klein zu halten: "Man sollte als Verbraucher darauf achten, wie viel Wasser ein bestimmtes Produkt bindet."

Wie viel Liter mussten aufgewendet werden, um meine neue Jeans herzustellen? Wie viel für ein Stück Fleisch, das ich esse? Immerhin stecken in einem Rinder-Steak etwa 15.000 Liter Wasser. Diese Tipps könne jeder beachten: "Erstens: sehr viel weniger Fleisch essen, zweitens: eher lokal und saisonal einkaufen, drittens: Produkte eher von Kleinbauern beziehen", rät Oelmann.

Spenden sammeln für Brunnenbau in Afrika

Auch wenn die Aktion "Wandern für Wasser" in diesem Jahr ausfällt, möchten Oelmann und die Schüler dennoch zum Spenden für das Kinderhilfswerk "Global-Care" aufrufen. Mit dem Geld können Brunnen in Sambia gebaut werden.

Der Rotary Club Mülheim-Uhlenhorst, dem Mark Oelmann angehört, und die RWW spenden jeweils 3000 Euro an das Kinder-Hilfswerk. "Ein Brunnen versorgt etwa 450 Personen und kostet ca. 10.000 Euro", berichtet der Professor. Er weiß: "Die Brunnen ändern die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort nachhaltig." Denn Frauen und Kinder müssen oft kilometerlange Wege zu Wasserstellen zurück legen, die voller Gefahren sind. Weitere Infos: www.global-care.de

INFO:

Ein Aspekt, der nicht nur am Weltwassertag die Menschen bewegen dürfte, ist die Sorge um die Qualität des Trinkwassers in Zeiten der Corona-Krise. Ramon Steggink, Sprecher der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW), versichert: "Die eingesetzten Aufbereitungsverfahren sind in der Lage, Viren, wie beispielsweise Corona, und Mikroorganismen wirkungsvoll zurückzuhalten." Selbst wenn das Virus ins Wasser gelange, bestehe keine Gefahr für die Reinheit des Trinkwassers, welches weiterhin strengsten Kontrollen unterliegt.

Auch im Falle einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und strengeren Restriktionen der Behörden für die Bürger sei die Wasserversorgung stets gesichert, weiß Ramon Steggink. "Der Leitstand ist immer besetzt."